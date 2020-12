Wysokie miejsce Kubicy w posezonowych testach. Ostatni start Polaka w tym roku

1:37.446 - to czas najlepszego okrążenia Roberta Kubicy we wtorkowe popołudnie na torze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polak po raz ostatni w tym roku wsiadł do bolidu Alfa Romeo.

Kubica uczestniczył w posezonowych testach. Startował także w porannej sesji, gdy uzyskał siódmy wynik. Wtedy najszybszy był Stoffel Vandoorne (Mercedes). Po południu najlepszy czas wykręcił Fernando Alonso z Renault wracający do F1 na sezon 2021. Nasz kierowca przejechał we wtorek łącznie 89 okrążeń.

Ostatni start Kubicy w tym roku

W testach w Abu Zabi udział brali głównie młodzi zawodnicy. Najlepiej z nich spisywał się Vandoorne, który po południu był jeszcze trzeci.

- Dla Robert Kubicy to ostatni dzień w roku, gdy pojedzie bolidem Formuły 1 Alfa Romeo Racing ORLEN. Czy ostatni raz w karierze? To mało prawdopodobne, bo FIA niedawno opublikowała listę z kierowcami i zespołami, które wystąpią w przyszłym sezonie. I znalazła się tam Alfa Romeo Racing wciąż z dopisanym jako sponsorem tytularnym ORLEN-em. A to właśnie oznaka tego, że negocjacje pomiędzy firmą i władzami zespołu zakończyły się pozytywnie, albo są bliskie finalizacji i przedłużenia - napisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Wynik popołudniowej sesji testów: