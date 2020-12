Robert Kubica 7. w testach F1 w Abu Zabi. Po raz ostatni w tym roku jeździ bolidem Alfa Romeo

Cztery godziny - tyle trwała poranna sesja testów Formuły 1 na torze Yas Marina w Abu Zabi. Na wyjazd na tor Roberta Kubicy długo jednak czekać nie było trzeba, bo Polak wyjechał z garażu tuż po starcie testów. Wszystko dlatego, że zadaniem kierowcy rezerwowego Alfy Romeo było przejechanie jak największej liczby okrążeń bolidem C39, który będzie podstawą do zbudowania maszyny na przyszły sezon.

Robert Kubica z siódmym czasem podczas testów w Abu Zabi

O ile zadanie Kubicy było z góry jasne, o tyle i tak mógł on walczyć o jak najlepszy czas. Najszybsze ze wszystkich 34 przejechanych okrążeń Polak pokonał 1:39.236, co dało mu siódmy czas w całych testach. Prawie nikt nie przejechał też takiej trasy, jak on. Prawie, bo 54 kółka zaliczył Fernando Alonso, wracający do F1 na sezon 2021.

Poza Alonso i Kubicą, w testach udział brali głównie młodzi zawodnicy. Najlepiej zaprezentował się Stoffel Vandoorne z Mercedesa, który uzyskał najlepszy czas. Drugi czas miał wspomniany Alonso (Renault), a trzeci Nyck de Vries (Mercedes).

