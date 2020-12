Robert Kubica pod wrażeniem występu George'a Russella. Podkreślił istotny szczegół

George Russell to bohater ostatnich tygodni F1. Brytyjczyk podczas Grand Prix Bahrajnu awaryjnie zastąpił Lewisa Hamiltona, który zakaził się koronawirusem. Russell w bolidzie Mercedesa spisał się znakomicie, przez większość wyścigu zmierzając po zwycięstwo. Najpierw przeszkodzili mu jednak mechanicy, a później pech - 22-latek przebił oponę.

Kubica skomentował wynik Russella i niedoskonałość F1

Ostatecznie Russell zajął 9. miejsce, ale wiadomo, że gdyby nie problemy z bolidem, bez problemu znalazłby się w pierwszej trójce. Wielu ekspertów chwali młodego Brytyjczyka. Wielu twierdzi też, że swoim występem obnażył on słabość F1, w której rola kierowcy coraz bardziej się marginalizuje. Russell w Williamsie, w którym jeszcze w ubiegłym roku jeździł Robert Kubica, nie był w stanie zdobyć choćby punktu. W pierwszym wyścigu w Mercedesie prawie udało mu się wygrać. To pokazuje, że właściwie o wszystkim decyduje moc maszyny, a czynnik ludzki ma coraz mniejsze znaczenie.

- To, że wszyscy kierowcy są bardzo zbliżeni pod względem prędkości, to akurat prawda, ale z drugiej strony nie jest tak, że w kategoriach, w których wszyscy dysponują dokładnie takim samym sprzętem, wszystkie zespoły mają takie same bolidy. Mimo że wyglądają tak samo - w rozmowie z Cezarym Gutowskim skomentował Robert Kubica.

- Dla mnie to, co zdarzyło się w Bahrajnie po przejściu George’a Russella do Mercedesa, nie było żadnym dziwnym zjawiskiem. To był normalny scenariusz. Są zespoły lepsze i gorsze. Są większe, które radzą sobie gorzej, i mniejsze, które radzą sobie lepiej. Sytuacja zmienia z roku na rok, a czasami z miesiąca na miesiąc, a nawet z dnia na dzień. Takie jest DNA tego sportu i tyle - dodał Kubica.