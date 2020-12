Kubica wrócił na tor F1. Polak szybszy od Russella i Schumachera przed GP Abu Zabi

Abu Zabi to ostatnia, nieco już wyczekiwana runda szalonego sezonu 2020. Stawka już nieco wraca do "normalności", gdyż Lewis Hamilton po negatywnym teście na Covid-19 powrócił do Mercedesa. W dalszym ciągu nie zobaczymy Romaina Grosjeana, który chciał uniknąć poważnych powikłań spowodowanych zbyt szybkim powrotem. Tradycyjnie pierwszy trening odbywał się przy świetle dziennym, co skłoniło ekipy do testów aerodynamiki oraz innych części samochodów. Dla polskich fanów z pewnością miłym akcentem był występ Roberta Kubicy w samochodzie Alfy Romeo.

REKLAMA

Na torze bardzo szybko pojawili się kierowcy w celu przejechania okrążeń instalacyjnych, ale równie szybko pojawiły się pierwsze czasy. Nie były one jednak zbyt miarodajne. Za to pierwsze okrążenia Hamiltona ujawniły problem techniczny w jego samochodzie. Po powrocie do garażu cała ekipa zabrała się za naprawę usterki.

Bardzo pechowo rozpoczął się weekend dla Daniela Ricciardo, który już na pierwszych kółkach doświadczył awarii mechanicznej samochodu. Również inżynier Daniiła Kwiata meldował przez radio o kłopotach z autem. Rosjanin jednak w przeciwieństwie do Australijczyka był w stanie jechać dalej i po chwili moc w w Alpha Tauri wróciła do normy.

W pierwszej fazie treningu, na pierwszych kompletach opona zdecydowanie najszybszy był Bottas z wynikiem 1:37,412. Drugi Verstappen tracił ponad sekundę. U Lewisa mechanicy w dalszym ciągu uwijali się z naprawą układu hydraulicznego hamulców. Aktywność na torze przypominała raczej zimowe testy, a nie śrubowanie wyników.

Zobacz wideo F1 może wprowadzić zmiany po wypadku Grosjeana. Nie wszystko zadziałało

Mercedes wydał oświadczenie ws. powrotu Lewisa Hamiltona. Złe informacje dla Russella

Verstappen najszybszy w treningu. Kubica z 15. czasem

Urzędujący mistrz świata wyjechał na tor na półmetku sesji. Anglik wskoczył na czwartą lokatę, jadąc na twardych oponach. Po założeniu miękkiego ogumienia Verstappen wyszedł o włos na prowadzenie. Dla kronikarskiego obowiązku warto odnotować kolejny obrót na torze Alexa Albona.

Na trzecim miejscu dzielnie się trzymał Esteban Ocon, jednak ze stratą ponad sekundy. Za czołowymi ekipami uplasowało się Racing Point, jednak ciężko brać wyniki tej sesji jako jakikolwiek wyznacznik formy zespołów w Abu Zabi. Na takie wnioski przyjdzie czas po drugim treningu.

Romain Grosjean pokazał poparzoną w wypadku dłoń. "Wróciłem w 50 procentach"

Robert Kubica zakończył trening na 15. lokacie, ze stratą 2,5 sekundy do Red Bulla. Polak, którzy podczas treningu zaprezentował się z solidnej strony, rozpoczął treningi na twardej mieszance opon. Po rozpoczęciu treningu długo przebywał w alei serwisowej. Na torze pojawił się ponownie w końcówce sesji, w której poprawił swój rezultat, głównie dzięki miękkiemu ogumieniu. Polak był nieco gorszy od kolegi z zespołu, Kimiego Raikkonena.

Więcej o Formule 1 znajdziesz na f1wm.pl