Mercedes wydał oświadczenie ws. powrotu Lewisa Hamiltona. Złe informacje dla Russella

Hamilton nie był w stanie przystąpić do wyścigu na zewnętrznej pętli toru Sakhir, ze względu na zakażenie koronawirusem. Siedmiokrotny czempion został skierowany na dziesięciodniową kwarantannę, natomiast jego bolid przejął etatowy zawodnik Williamsa - George Russell.

Hamilton przeszedł koronawirusa. Wraca do rywalizacji w F1

Przed finałem sezonu na Yas Marina nie było do końca pewne, kto będzie partnerem Valtteriego Bottasa w Mercedesie. W czwartek obowiązki medialne pełnił Russell, jednakże wieczorem stajnia z Brackley potwierdziła powrót Lewisa Hamiltona za kierownicę W11. Brytyjczyk uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa i będzie w akcji już od pierwszej sesji treningowej.

Do Williamsa wróci George Russell, którego z kolei zastąpił trzeci kierowca ekipy Jack Aitken. 22-latek podczas wyścigu w Bahrajnie za kierownicą Mercedesa, zgarnął trzy punkty za dziewiąte miejsce oraz najszybsze okrążenie.

- Test Hamiltona na COVID-19 wykonany w środę był negatywny, kończąc tym samym jego okres izolacji - brzmi oświadczenie Mercedesa. - Sytuacja ta umożliwiła mu podróż do Abu Zabi w czwartkowe popołudnie, gdzie po raz kolejny uzyskał negatywny wynik próby. Lewis spełnił warunki protokołów FIA związane z wstępem do padoku już jutro, co umożliwia mu udział w weekendzie wyścigowym - możemy przeczytać w komunikacie.

Federacja odnosząc się do powrotu Hamiltona, potwierdziła, że spełnił on wszystkie wymagania i nie ma żadnych przeciwwskazań, aby mógł wziąć udział w Grand Prix Abu Zabi w dn. 11-13 grudnia.

