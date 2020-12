Historyczny wyczyn Sergio Pereza! Ustanowił nowy rekord Formuły 1

Meksykański kierowca startował z 5. miejsca, które zajął w kwalifikacjach. Dla Sergio Pereza fatalnie rozpoczął się wyścig, ponieważ po kraksie na pierwszym okrążeniu zajmował przez chwilę ostatnie miejsce. W bolid kierowcy Racing Point wjechał Charles Leclerc.

Sergio Perez wygrał GP Sakhiru. Przez chwilę był na ostatnim miejscu

Później po wyjeździe z alei serwisowej Meksykanin był 18. Z każdym okrążeniem zaczął odrabiać dystans do kierowców będących przed nim. Perez od pierwszego okrążenia, po którym był na ostatnim, osiemnastym miejscu, zmienił opony, zaczął gonić czołówkę i znalazł się na trzecim miejscu. W momencie, gdy Mercedesy straciły prowadzenie po kuriozalnych zmianach opon, "Checo" awansował na pierwsze miejsce.

- Dojechał tak do mety i mógł celebrować pierwszą wygraną i dziesiąte podium w długiej, trwającej już dziesięć sezonów karierze w Formule 1. Zresztą karierze, która po zakończeniu tego sezonu może zostać przerwana lub nawet dobiec końca. Perez nie pojedzie już w zespole Racing Point, który zmieni się w Aston Martina. Jego jedyną opcją na przyszły rok pozostaje zatrudnienie zamiast słabego w tym sezonie Alexa Albona, gdzie zastanawiają się także nad Nico Hulkenbergiem lub Yukim Tsunodą, który może skończyć także w AlphaTauri - napisał Jakub Balcerski w swoim tekście.

- To, co się teraz dzieje, nie jest już w moich rękach. Jeśli nie będzie mnie stawce w przyszłym sezonie, to wrócę w 2022 roku. Choć w Formule 1 ludzie mają krótką pamięć. Może to dla mnie lepiej? - mówił Meksykanin.

Perez jest pierwszym Meksykaninem od 50 lat, któremu udało się wygrać wyścig F1. Wcześniej dwukrotnie dokonywał tego Pedro Rodriguez - najpierw w 1967 roku w RPA, a później w 1970 w Belgii. Perez długo nie chciał schodzić z podium, wzruszony trzymał głowę w dłoniach, a następnie przeżegnał się i uniósł ręce ku niebu. Razem z nim stanęli na nim Esteban Ocon, który zdobył swoje pierwsze podium i Lance Stroll, kolega z teamu Pereza.

Wygrana Pereza przeszła do historii F1 również z innego powodu. Meksykanin potrzebował aż 190 wyścigów, aby w końcu odnieść pierwsze zwycięstwo. Jest to rekordem Formuły 1.

Tak wygląda klasyfikacja kierowców, którzy najdłużej czekali na pierwszą wygraną w F1:

Sergio Perez - 190 wyścigów Mark Webber - 130 Rubens Barrichello - 123 Jarno Trulli - 119 Jenson Button - 113 Nico Rosberg - 111 Giancarlo Fisichella - 110

- Nic dziwnego, że to tak wiele znaczyło dla niego znaczyło. Zdjęcie z pierwszego podium w F1 w 2012 roku po lewej, a po prawej fotografia Pereza podczas zwycięskiego GP Sakhhhiru - możemy przeczytać na Twitterze "FormulaNerds".