Mick Schumacher mistrzem F2! Ale zwycięzcą weekendu jest kierowca, który może awansować do F1

Ten tydzień jest dla Micka Schumachera prawdziwą huśtawką emocji. Najpierw oficjalnie potwierdzono, że w przyszłym sezonie pojedzie w Formule 1 dla zespołu Haas. Później okazało się, że jeszcze w obecnym sezonie syn siedmiokrotnego mistrza świata zadebiutuje w oficjalnej sesji F1 - pierwszym treningu przed ostatnią rundą w Abu Zabi, a być może zastąpi także Romaina Grosjeana podczas całego weekendu. Teraz osiągnął swój kolejny wielki sukces w seriach juniorskich. W 2018 roku zostawał mistrzem Europejskiej Formuły 3, a teraz udało mu się wywalczyć mistrzostwo w Formule 2.

Schumacher mógł stracić mistrzostwo przez błąd na pierwszym okrążeniu

Przed ostatnim wyścigiem tego sezonu do zdobycia tytułu Schumacherowi brakowało zdobycia dwóch punktów za szóste miejsce, albo siódme lub ósme, ale z najszybszym okrążeniem wyścigu. Calum Ilott, który był drugi w klasyfikacji generalnej tracił do niego 14 punktów, musiał więc walczyć o zwycięstwo.

Rywalizacja rozpoczęła się bardzo ciekawie. Na pierwszym okrążeniu swoje prawe przednie koło zblokował Schumacher, który w pierwszy zakręt wjechał na trzecim miejscu. W tej sytuacji mógł nawet rozbić swój samochód, miał dużo szczęścia. Nie stracił pozycji, a za Niemcem pojawił się Ilott. Obaj zawodnicy jechali tak długo. Na początku Schumacher prezentował dobre tempo i utrzymywał się przed Ilottem, ale wkrótce dało o sobie znać uszkodzenie opony z pierwszego kółka.

Na 20. okrążeniu Niemiec był zmuszony zjechać na zmianę opon. Ilott był wówczas trzeci i potrzebował awansu na pierwsze miejsce, żeby zdobyć tytuł. Strata do prowadzącego Dana Ticktuma i walczącego z nim Jehana Daruvali była w granicach 4-5 sekund, ale po chwili zaczęła rosnąć, a Ilott był bliski straty pozycji.

Ilott stracił opony i szanse na tytuł. Wielki sukces Schumachera przed wejściem do F1

Odkąd wyprzedził go Yuki Tsunoda, Brytyjczyk musiał zdać sobie sprawę, że nie zdobędzie już mistrzowskiego tytułu. "Wszystko pod kontrolą, Mick. Ilott nie ma opon" - usłyszał przez team radio Schumacher. Ostatecznie Ilott spadł poza punktowaną ósemkę niedzielnego sprintu i ukończył go dopiero na dziesiątej pozycji. Schumacher wjechał na metę dopiero osiemnasty, ale jako nowy mistrz Formuły 2!

Niezwykłe kwalifikacje przed GP Sakhiru. 0,056 s różnicy między czołową trójką

Pierwsza reakcja Schumachera na zdobycie tytułu? - Brak mi słów - mówił swoim zespołowi przez team radio. Po wjeździe do alei serwisowej i wyjściu z bolidu płakał i wzruszony klęknął przy samochodzie. Potem poszedł cieszyć się ze swoim zespołem.

- Nawet nie wiem, co się dziś stało. Wiedziałem, że warunki na torze będą bardzo trudne. Ale to ja na pierwszym okrążeniu popełniłem błąd. Potem musiałem walczyć i w pewnym momencie wiedziałem już, że nie uda się utrzymać punktowanej pozycji. Na szczęście wszystko po naszym pit stopie potoczyło się dla nas dobrze i mamy ten tytuł. To nadal do mnie nie dociera. Dziękuję mojemu zespołowi, kocham tych chłopaków - mówił w wywiadzie, gdy już ochłonął.

Tsunoda zwycięzcą weekendu w Bahrajnie? "Mam nadzieję, że Red Bull ogłosi decyzję, która bardzo ucieszy fanów motorsportu w Japonii"

Swoje wielkie chwile w ostatnich wyścigach miał także kierowca zespołu Carlin, Yuki Tsunoda. Japończyk, który od dłuższego czasu jest przymierzany do debiutu w Formule 1 w przyszłym sezonie w barwach jednego z zespołów zarządzanych przez Red Bulla.

Niezwykły debiut w F1. Wojciechowska jeździła po Interlagos, teraz jej prawnuk wkracza do akcji

Jeśli ostatnie występy zawodnika miały potwierdzić, że jest gotowy na awans do serii Formuły 1, to udało się w pełni. Tsunoda najpierw wygrał główny wyścig weekendu w Bahrajnie, a w ostatniej rundzie sezonu był drugi. W klasyfikacji generalnej sezonu był trzeci, ale z drugim Calumem Ilottem (201 pkt.) przegrał o zaledwie jeden punkt. Na podium stawał łącznie siedem razy, w tym trzykrotnie na jego najwyższym stopniu.

Romain Grosjean wrócił na tor w Bahrajnie! Emocjonalne spotkanie w padoku

- Jestem bardzo dumny z moich występów w Bahrajnie i całego sezonu. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Czy wiem już co z moją przyszłością? Nie, ale wszystko w rękach Red Bulla. Mam nadzieję, że już niedługo ogłoszą decyzję, która bardzo ucieszy fanów motorsportu z Japonii - stwierdził Tsunoda po wyścigu. Według plotek ma być blisko zatrudnienia w AlphaTauri w miejsce Daniiła Kwiata. To sprawiłoby, że w przyszłym sezonie w F1 pojawiłoby się aż trzech nowych kierowców z Formuły 2 - poza Mickiem Schumacherem wcześniej potwierdzony na przyszły sezon przez zespół Haas został także Nikita Mazepin.