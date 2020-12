Niezwykłe kwalifikacje przed GP Sakhiru. 0,056 s różnicy między czołową trójką

Q1

Kwalifikacje rozpoczął duet Haasa z Pietro Fittipaldim na czele. Do Brazylijczyka należał także pierwszy czas ustanowiony w tej sesji - 0:55,884. Mimo to w pierwszych minutach sesji najlepszym wynikiem legitymował się Carlos Sainz (0:55,334), podczas gdy czołówka pozostawała w garażach.

Reprezentanci Mercedesa pojawili się na torze po upływie ośmiu minut sesji i już po pierwszym przejeździe najszybszy był Valtteri Bottas z wynikiem 0:54,607 na pośrednim zestawie. Mimo to wkrótce Fin spadł na szóste miejsce, a na pierwsze wdrapał się Max Verstappen, który na miękkich oponach podniósł poprzeczkę do 0:54,037. Za nim w tabeli widnieli Sergio Perez oraz Daniel Ricciardo.

Po ostatniej serii przejazdów do czołówki wbiły się Mercedesy: na pierwsze miejsce przed Verstappena powrócił Bottas, który wykręcił czas 0:53,904. Trzeci był George Russell, który stracił do partnera 0,256 sekundy. O dużym szczęściu może mówić Alexander Albon, który awansował do Q2 z piętnastego miejsca z przewagą zaledwie 0,085 sekundy nad kolejnym kierowcą.

Na szesnastym miejscu odpadł Kevin Magnussen, siedemnastym Nicholas Latifi, osiemnastym Jack Aitken, dziewiętnastym Kimi Raikkonen, a na dwudziestym Pietro Fittipaldi.

Q2

Po pierwszej połowie drugiej części kwalifikacji najszybszy był Valtteri Bottas z wynikiem 0:53,803. Przewaga Fina nad drugim Russellem wynosiła jednak tylko 0,016 sekundy. Trzeci był Max Verstappen, którego dzieliło od lidera już 0,2 sekundy.

W kolejnych minutach czas Bottasa poprawił Sergio Perez, który okazał się szybszy o 0,016 sekundy. Mocnym rezultatem popisał się również Carlos Sainz, który wskoczył na trzecią lokatę z czasem lepszym od czwartego Russella o zaledwie jedną tysięczną.

Po ostatnich przejazdach pierwszym czasem legitymował się Max Verstappen z wynikiem 0:53,647 przed Perezem, Bottasem, Sainzem oraz Russellem. Cała piątka zamknęła się poniżej 0,2 sekundy, natomiast duet Mercedesa jako jedyny zdołał awansować do finałowej części na pośrednich zestawach.

Z jedenastym czasem odpadł Esteban Ocon, dwunastym Alexander Albon, trzynastym Sebastian Vettel, czternastym Antonio Giovinazzim, natomiast piętnastym Lando Norris.

Q3

Liderem tabeli po pierwszej serii był Max Verstappen, który okrążył zewnętrzną pętlę Sakhir w 0:53,591. Za nim ze stratą zaledwie 0,022 sekundy był Charles Leclerc, natomiast trzecie i czwarte miejsce należało do kierowców Mercedesa.

Na kolejne przejazdy pozostali Bottas oraz Russell, którzy pięć minut przed flagą w szachownicę wykręcili najlepsze rezultaty na świeżych oponach. Pierwszy był Fin z czasem 0:53,377, natomiast drugi Brytyjczyk ze stratą 0,142 sekundy.

W końcówce mieliśmy na torze wszystkich kierowców oprócz Charlesa Leclerca, który po genialnym pierwszym okrążeniu opuścił swoje Ferrari. Na pole position utrzymał się z wcześniejszym rezultatem Valtteri Bottas, jednakże poprawił się Russell, który stracił zaledwie 0,026 sekundy i ustawi się na drugim polu.

Trzeci ruszy Max Verstappen przed czwartym Charlesem Leclerkiem, piątym Sergio Perezem, szóstym Daniiłem Kwiatem, siódmym Danielem Ricciardo, ósmym Carlosem Sainzem, dziewiątym Pierre Gasly'm oraz dziesiątym Lance'em Strollem.

