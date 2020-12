Romain Grosjean wrócił na tor w Bahrajnie! Emocjonalne spotkanie w padoku

W mediach społecznościowych Haas F1 Team udostępniono zdjęcia z ostatniej wizyty Romaina Grosjeana. Dodatkowo udostępniono także nagranie, na którym widać, jak Francuz spotyka się z personelem toru w Sakhirze, który pomógł mu wydostać się z bolidu po wypadku.

Teraz to bardzo emocjonalny garaż, gdy Romain spotyka się z całym zespołem

- napisano pod zdjęciami Romaina Grosejana z resztą drużyny Haasa.

Romain Grosjean odwiedził tor w Sakhirze. Spotkał się z personelem pracującym na obiekcie

Formuła 1 z kolei opublikowała nagranie Grosjeana, na którym widać, jak kierowca F1 spotyka się z zespołem ludzi pracujących na torze Sakhir. W trakcie spotkania Grosejan podziękował za pomoc przy jego wydostawaniu się z bolidu, a także zmianę barier, na którą zdecydowali się organizatorzy GP Sakhiru po niedzielnym wypadku. Wszyscy zebrani przed garażem Haasa przywitali go oklaskami.

Dziękuję, dziękuję. Na zawsze zjednoczeni

- napisał Romain Grosjean.

Romain Grosejan opuścił szpital w środę rano. W wypadku, do którego doszło w niedzielę podczas GP Sakhiru francuski kierowca doznał znacznych poparzeń dłoni. 34-latek przy prędkości ponad 200 km/h uderzył w barierki, po czym jego bolid stanął w płomieniach. - Wydawało mi się, że trwało to znacznie dłużej niż 28 sekund. Myślałem o wielu rzeczach, w tym o Nikim Laudzie, który po swoim wypadku sprzed kilkudziesięciu lat, miał o wiele gorszą sytuację. Pomyślałem, że to niemożliwe, żeby moje życie miało się skończyć, nie teraz. Nie mógłbym tak skończyć mojej przygody w Formule 1 - powiedział kilka dni temu Grosjean.