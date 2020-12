Oficjalnie: George Russell zastąpi Lewisa Hamiltona w Mercedesie

Lewis Hamilton nie weźmie udziału w Grand Prix Sakhiru, które odbędzie się w weekend 4-6.12. U brytyjskiego kierowcy zdiagnozowano koronawirusa. O zakażeniu poinformował oficjalny profil Formuły 1 na Twitterze. "Lewis Hamilton przegapi weekend Grand Prix Sakhiru w Bahrajnie po pozytywnym teście na COVID-19" - czytamy w krótkim komunikacie. Jak wynika z oświadczenia Mercedesa, Hamilton w ubiegłym tygodniu aż trzykrotnie przechodził testy na obecność koronawirusa. Wszystkie dały wynik negatywny. "W poniedziałek rano Lewis poczuł się jednak gorzej, miał objawy choroby. Niedługo później otrzymał wyniki testów przeprowadzony w niedzielę po południu. Dały one wynik pozytywny" - czytamy.

Po wykryciu zakażenia u Hamiltona, Mercedes szybko musiał znaleźć jego zastępstwo. Wybór padł na kierowcę Williamsa należącego do programu juniorskiego Mercedesa - George'a Russella. Rozmowy z Williamsem zaczęły się we wtorek. I we wtorek dobiegły końca, bo brytyjski zespół nie miał zamiaru robić problemów z użyczeniem Russella Mercedesowi. Dla 22-latka może być to życiowa szansa.

- Dziękuję za taką możliwość. W ten weekend założę inny kombinezon, ale jestem kierowcą Williamsa i będę kibicować tej ekipie. Postrzegam to wszystko jako okazję do nauki od najlepszego zespołu na świecie - przyznał Russell.

Po 15 wyścigach obecnego sezonu Hamilton zajmuje 1. miejsce w klasyfikacji generalnej. Brytyjczyk zapewnił już sobie 7. tytuł mistrzowski, jednak nadal mógł śrubować swoje rekordy. Russell zajmuje natomiast ostatnie miejsce w stawce. Tylko on i drugi kierowca Williamsa, Nicholas Latifi, nie zdobyli punktów w tym sezonie.