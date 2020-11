Robert Kubica opowiedział o swoich planach. "To jest już jasne od kilku miesięcy"

Polak w piątek zasiadł za kierownicą bolidu Alfa Romeo podczas pierwszego treningu przed GP Bahrajnu. Kubica wykręcił czas 1:30:732. Ostatecznie zakończył trening na 13. miejscu, wyprzedzając m.in. zespołowego kolegę, Włocha Antonio Giovinazziego czy kierowcę McLarena, Lando Norrisa.

Kubica o jeździe za kierownicą Alfy Romeo podczas piątkowego treningu w F1. "Przebiegł bardzo gładko. Tylko to potwierdził"

Kubica do najlepszego czasu sesji stracił 1,699 sekundy. Polak był o nieco ponad 0,1 sekundy za Sebastianem Vettelem z Ferrari. Wynik Kubicy może cieszyć, bo wygląda na to, że dobrze czuł się w samochodzie i wykonał pracę, której wymagał od niego zespół.

- To jest sport, o czym często się zapomina, sport, w którym wiele czynników wpływa na to, jak dany kierowca sobie radzi. Są lepsze i gorsze dni. Takie, gdy naprawdę trudno oczekiwać czegoś więcej. Dni, gdy mamy inne priorytety, które zależą od konkretnej sytuacji. Jedna rzecz w moim przypadku jest taka sama. Zawsze staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, a to jak wychodzi to na zewnątrz, nie zależy tylko ode mnie. To zależy też od innych czynników - opowiedział Kubica o swoich wrażeniach z treningu na łamach "Przeglądu Sportowego".

- Dlatego, jak w każdym sporcie, ważny jest ten pierwszy kontakt, a wczoraj przebiegł on bardzo gładko. To jak ja się czuję w aucie, później odzwierciedlają czasy - kontynuował polski kierowca.

- Myślę, że ten rok i jazda tym bolidem, po ubiegłym sezonie, sporo mi dała do myślenia i rozjaśniła w głowie pewne sytuacje i tyle. Piątkowy trening tylko potwierdził to, co już widziałem w lutym, kiedy jechałem pierwsze okrążenia innym autem, niż to, którym startowałem w 2019 roku - mówił dalej Kubica.

Kubica o planach na przyszłość. "Moje wybory nie idą w parze z możliwościami"

Na końcu wywiadu Polak odniósł się do kwestii dot. swojej przyszłości. - Jestem osobą, która potrafi się skupiać tylko na jednej rzeczy na raz. Gdyby decyzja zależała tylko ode mnie, czyli mógłbym wybrać, co chcę, to już dawno wiedziałbym, gdzie i co chcę robić. [....] Moje wybory jednak czasami nie idą w parze z możliwościami, z umowami i nie tylko. Mam swoje preferencje i "faworytów" wśród kategorii, w których chciałbym jeździć. To jest już jasne od kilku miesięcy, a co się wydarzy... Czasami trzeba poskładać te wszystkie puzzle tak, aby do siebie pasowały - zakończył rezerwowy kierowca Alfa Romeo.

To nie ostatni raz, gdy Kubica pojawia się na torze F1 w tym sezonie. Polak ma jeszcze dostać szansę udziału w treningu przed Grand Prix Abu Zabi, które będzie kończyło starty w 2020 roku.