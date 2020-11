Pierwsze słowa Grosjeana po makabrycznym wypadku. Przyznał się, że się mylił

"Gwałtowny wybuch po uderzeniu w barierę samochodu Grosjeana. Taki, którego w Formule 1 nie było od lat. Czerwone flagi natychmiast przerwały wyścig, a brak powtórek zdarzenia potwierdzał powagę sytuacji" - opisuje groźny wypadek Romaina Grosjeana dziennikarz Sport.pl, Michał Gąsiorowski. Bolid francuskiego kierowcy momentalnie stanął w płomieniach, a on sam został przetransportowany do szpitala. Po kilku dniach od wypadku Grosjean wysłał wiadomość do kibiców.

- Chcę tylko powiedzieć, że wszystko ze mną w porządku. Cóż... mniej więcej. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Parę lat temu nie byłem zwolennikiem systemu HALO, ale teraz myślę, że to najlepsza rzecz, jaką mogła wprowadzić Formuła 1. Bez niego nie byłbym w stanie dzisiaj z wami rozmawiać. Dziękuję całemu personelowi medycznemu na torze i w szpitalu. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł napisać więcej o tym, jak się czuję - powiedział na nagraniu Romain Grosjean.

Romain Grosjean wysłał wiadomość ze szpitala. Obyło się bez złamań i ciężkich obrażeń

Patrząc na nagranie z wypadku Romaina Grosjeana, to cud, że kierowca doznał "jedynie" poparzeń. Na nagraniu widać, jak 34-letni Francuz ma zabandażowane obie dłonie. System HALO, o którym wspomniał w nagraniu wideo, został wprowadzony przez Formułę 1 w 2018 roku. Jego zadaniem jest ochrona głowy kierowcy przed urazami (pałąk chroniący ich głowę).

Do tego dochodzą: wytrzymałe kaski, monokoki czy ognioodporna odzież. Stan, w którym znajduje się obecnie Grosjean to również wynik odpowiednio szybkiej reakcji załogi będącej na miejscu zdarzenia. Podczas wszystkich wyścigów F1 wzdłuż toru rozlokowane są osoby, które dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu i regularnie przeprowadzanym ćwiczeniom wiedzą, jak reagować na poszczególne sytuacje.

Wciąż nie wiadomo, jak długo będzie trwała rehabilitacja Romaina Grosjeana i kiedy kierowca wróci na tory wyścigowe F1. Kolejna runda sezonu 2020 odbędzie się w najbliższy weekend (4-6 grudnia) na torze Sakhir w Bahrajnie.