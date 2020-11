Najlepszy wynik Kubicy w tym sezonie F1! Świetne okrążenie Polaka!

Kubica swoje najlepsze okrążenie przejechał na około pół godziny przed zakończeniem sesji i przez chwilę był nawet na ósmej pozycji. Wcześniej w trakcie treningu zajmował nawet siódmą pozycję, ale w momencie, gdy większość kierowców nie pokonała jeszcze odpowiednio konkurencyjnych okrążeń na miękkiej mieszance.

REKLAMA

Zobacz wideo

Robert Kubica trzynasty w treningu przed GP Bahrajnu!

Po kółku Kubicy wyprzedziło go jeszcze pięciu zawodników i ostatecznie Polak był trzynasty, wyprzedzając m.in. zespołowego kolegę, Włocha Antonio Giovinazziego czy kierowcę McLarena, Lando Norrisa. To najlepszy wynik Roberta Kubicy w jego dotychczasowych startach w treningach w barwach Alfy Romeo Racing ORLEN w tym sezonie.

Więźniowie napisali list do Hamiltona. "Głos mistrza świata może zrobić wielką różnicę"

Do najlepszego czasu sesji stracił 1,699 sekundy. Polak był o nieco ponad 0,1 sekundy za Sebastianem Vettelem z Ferrari. Wynik Kubicy może cieszyć, bo wygląda na to, że dobrze czuł się w samochodzie i wykonał pracę, której wymagał od niego zespół. Pod koniec sesji Polak testował nowe opony przygotowane przez Pirelli na sezon 2021. Wybrał tę opcję zamiast kolejnego szybkiego okrążenia, do którego zachęcał go zespół.Trening wygrał Lewis Hamilton z Mercedesa przed swoim kolegą z teamu Valtterim Bottasem i Sergio Perezem z Racing Point.

Sebastian Vettel może zmienić zespół F1! Absolutny hit. Jest specjalny zapis

To nie ostatni raz, gdy Kubica pojawia się na torze F1 w tym sezonie. Polak ma jeszcze dostać szansę udziału w treningu przed Grand Prix Abu Zabi, które będzie kończyło starty w 2020 roku.