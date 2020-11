Sebastian Vettel może zmienić zespół F1! Absolutny hit. Jest specjalny zapis

W nowym sezonie Sebastian Vettel będzie reprezentował Astona Martina F1. Właścicielom ekipy z Silverstone (wcześniej znanej jako Racing Point) udało się przekonać czterokrotnego mistrza świata, by podpisał z nimi kontrakt. Zdaniem mediów w umowie niemieckiego kierowcy jest jednak zapis umożliwiający mu transfer ewentualny do Mercedesa.

- Co byłoby gdybym miał okazję jeździć Mercedesem? Nie odmówiłbym. W tej chwili żaden kierowca nie powiedziałby "nie" tej ekipie. Z pewnością byłbym gotowy do walki z Lewisem. Trzeba by go o to jeszcze zapytać. Ale sądzę, że nie miałby nic przeciwko byciu ze mną w jednym zespole. Mamy do siebie dużo szacunku - powiedział "Corriere dello Sport" Sebastian Vettel.

Astonem Martinem. Zespół, którego właścicielem jest Lawrence Stroll, od sezonu 2021 ma wykorzystywać silniki oraz części bolidu niemieckiego producenta.

- Trzeba przyznać, że Mercedes jest fantastyczny, zespół jest niesamowicie silny, czego owoce zbiera Lewis Hamilton. Wielu kierowców na jego miejscu odnosiłoby te same sukces, ale trzeba powiedzieć, że Lewis co tydzień powtarza swoje sukcesy i na tym polega jego siła - dodaje Vettel.

Sebastian Vettel porównał zespół Mercedesa ze swoim bolidem Ferrari, którym ścigał się w 2017 roku. - Brakowało nam wtedy jedynie tempa w kwalifikacjach, ale często byliśmy przed Mercedesem - przyznał były mistrz świata.

Hamilton w zespole Mercedesa osiąga w sezonie 2020 kolejne sukcesy. W ostatnich tygodniach Brytyjczyk zdobył siódmy tytuł mistrza świata i zrównał się rekordem z Michaelem Schumacherem. Ross Brown, dyrektor sportowy F1, przyznał wówczas, że "obaj mają talent otrzymany prosto od Boga".