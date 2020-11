Robert Kubica zaprzecza informacjom "Newsweeka"! Oświadczenie wydał też Orlen

Rzadko zdarza się, że Robert Kubica publicznie zabiera głos na temat artykułów dotyczących jego osoby. Wynika to jednak prawdopodobnie z tego, że większość tych artykułów to artykuły o tematyce sportowej. W poniedziałek polski kierowca pojawił się jednak w tekście "Newsweeka", który ze sportem wspólnego miał niewiele. Tekst ten dotyczył bowiem rzekomego złożenia przez Adama Hofmana propozycji korupcyjnej Leszkowi Czarneckiemu.

Robert Kubica odpowiada na artykuł "Newsweeka". "Stanowczo zaprzeczam"

Jak pisze tygodnik w artykule "Przychodzi Hofman do Czarneckiego, czyli kulisy pewnego nagrania", były polityk PiS, Adam Hofman, miał złożyć korupcyjną ofertę Leszkowi Czarneckiemu. Obydwaj mieli rzekomo przejąć TVN24, a po pewnym czasie sprzedać stację państwowym spółkom.

Dlaczego więc na artykuł zareagował Kubica? Tygodnik stwierdził bowiem, że to właśnie Hofman pośredniczył w sponsorowaniu polskiego kierowcy przez Orlen.

Kubica zareagował więc właśnie na te doniesienia. "Stanowczo zaprzeczam informacjom opublikowanym w "Newsweeku". Nie znam osobiście Pana Adama Hofmana i nigdy nie korzystałem z jego usług. Od 2018 roku do dziś współpracowałem / współpracuję bezpośrednio i wyłącznie z zespołem PKN Orlen" - napisał kierowca rezerwowy Alfy Romeo w oświadczeniu opublikowanym przez portal Sportowe Fakty WP.

Oświadczenie wydał także Orlen, który w 2019 roku doprowadził do powrotu Kubicy do F1, a teraz jest jednym ze sponsorów zespołu, w którym jeździ Polak. "Na żadnym etapie koncern nie korzystał z usług doradczych w tym zakresie. Nieprawdziwa jest także sugestia autorów artykułu, że spółka Pana Adama Hofmana poprzez swoje biuro w Budapeszcie, może pośredniczyć w transakcji PKN Orlen z węgierskim MOL-em" - czytamy.

"W kontekście środków zaradczych Koncern rozmawia zarówno z partnerami europejskimi, jak i spoza Europy. Pan Adam Hofman, ani żadne podmioty z nim powiązane nie są i nie będą zaangażowane w transakcję przejęcia Grupy LOTOS" - dodali przedstawiciele koncernu paliwowo-energetycznego.

Poza pełnieniem roli kierowcy testowego w Alfie Romeo, Kubica w ostatnich miesiącach jeździł też w serii DTM. Nieco ponad tydzień temu zakończył on sezon, zajmując 15. miejsce w klasyfikacji generalnej. Polak zdobył zaledwie 20 pkt. i wyprzedził tylko dwóch kierowców.

- Myślę, że gdybym wiedział, że tak to wyjdzie, to poszedłbym inną drogą - stwierdził Kubica na łamach "Przeglądu Sportowego". Teraz Polak ma skupić się na F1. Kubica potwierdził, że pojedzie bolidem Alfa Romeo w pierwszych treningach przed wyścigami o GP Bahrajnu i GP Abu Dhabi. Kubica myśli także już o dalszej przyszłości. Polak zamierza z firmą Orlen wrócić do rajdów WRC.

Kubica nie ma większych szans na regularną jazdę w Alfa Romeo, bo zespół stawia na duet Antonio Giovinazzi i Kimi Räikkönen, więc dla Orlenu i Kubicy priorytetem mogą stać się rajdy WRC.

"Firma Orlen zostanie w motorsporcie. Podobnie zresztą jak Lotos, a że obie marki mają się połączyć, to przez chwilę po cichu słyszeliśmy, że drugą "nogą" sponsorską będzie seria WRC, a tam jej twarzą zostanie związany z Lotosem Kajetan Kajetanowicz. Odbyły się nawet rozmowy z zespołami fabrycznymi, czyli Huyndaiem i Toyota. - Rozmowy są poważne, a zainteresowanie naprawdę duże - mówiła nam osoba, która dobrze orientuje się w sprawie. Minęło kolejnych kilkanaście dni i sytuacja dalej jest poważna, choć teraz do auta WRC ma wsiąść Kubica, a rozmowy są mocno zaawansowane. Doszło już do spotkań z Hyundaiem i słyszymy, że obie strony są blisko porozumienia, a i dla samego kierowcy byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie - czytamy w Przeglądzie Sportowym".

Kubica startował w WRC w latach 2013-15. Na swoim koncie ma nawet mistrzostwo świata WRC2.