Kosmiczne okrążenie Kubicy! "Wysiadł i był kompletnie biały, cały się trząsł" [WIDEO]

Podczas Q3 Robert Kubica zaprezentował się wtedy fantastycznie za kierownicą Renault, zajmując 4. miejsce. Na szczególną uwagę zasługiwał jego czas z ostatniej części kwalifikacji, kiedy wykręcił nieprawdopodobny wynik, bijąc o ponad 0,8 sek. swój najlepszy przejazd z Q2.

- Wysiadł i był kompletnie biały, cały się trząsł i powiedział, że nawet nie może teraz rozmawiać i musi usiąść i się uspokoić. Stwierdził, że nigdy nie zrobił takiego okrążenia, nigdy nie włożył takiego wysiłku w okrążenie. Nie wiem, czy przestraszył się tego, co zrobił, ale potrafi być dość emocjonalnym facetem - powiedział Permane w podcaście "Beyond the Grid", którego słowa są cytowane przez portal powrotroberta.pl.

- Jest bez wątpienia talentem pierwszej wody. Oddycha wyścigami i myśli tylko o jeździe oraz wygrywaniu. Dbał o wszystko, co w jego mocy, by spisywać się lepiej, a jego samochód jeździł szybciej. To było super imponujące - dodał dyrektor sportowy Renault.

Kubica będzie jeździł w rajdach WRC?

Tydzień temu Polak zajął przedostatnie, piętnaste miejsce w całym sezonie DTM, gromadząc zaledwie 20 punktów i okazał się lepszy od tylko dwóch kierowców. - Myślę, że gdybym wiedział, że tak to wyjdzie, to poszedłbym inną drogą - stwierdził Kubica na łamach "Przeglądu Sportowego". Teraz Polak ma skupić się na F1. Kubica potwierdził, że pojedzie bolidem Alfa Romeo w pierwszych treningach przed wyścigami o GP Bahrajnu i GP Abu Dhabi. Kubica myśli także już o dalszej przyszłości. Polak zamierza z firmą Orlen wrócić do rajdów WRC.

Kubica nie ma większych szans na regularną jazdę w Alfa Romeo, bo zespół stawia na duet Antonio Giovinazzi i Kimi Räikkönen, więc dla Orlenu i Kubicy priorytetem mogą stać się rajdy WRC.

- Firma Orlen zostanie w motorsporcie. Podobnie zresztą jak Lotos, a że obie marki mają się połączyć, to przez chwilę po cichu słyszeliśmy, że powstanie drugą „nogą” sponsorską będzie seria WRC, a tam jej twarzą zostanie związany z Lotosem Kajetan Kajetanowicz. Odbyły się nawet rozmowy z zespołami fabrycznymi, czyli Huyndaiem i Toyota. - Rozmowy są poważne, a zainteresowanie naprawdę duże - mówiła nam osoba, która dobrze orientuje się w sprawie. Minęło kolejnych kilkanaście dni i sytuacja dalej jest poważna, choć teraz do auta WRC ma wsiąść Kubica, a rozmowy są mocno zaawansowane. Doszło już do spotkań z Hyundaiem i słyszymy, że obie strony są blisko porozumienia, a i dla samego kierowcy byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie - czytamy w "Przeglądzie Sportowym".

Kubica startował w WRC w latach 2013-15. Na swoim koncie ma nawet mistrzostwo świata WRC2.