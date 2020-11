Hamilton z siódmym tytułem mistrza świata! Wyrównał rekord Schumachera!

Hamilton startował z szóstego pola po nieudanych kwalifikacjach, ale już na pierwszym okrążeniu przebił się na trzecią pozycję. Ważna w kontekście ewentualnego mistrzostwa świata już po GP Turcji była pozycja Valtteriego Bottasa. Fin musiałby mieć przewagę ośmiu punktów zdobytych na Instanbul Park, ale po dwóch obrotach na samym początku rywalizacji, stało się jasne, że drugi z kierowców Mercedesa nie będzie w stanie powalczyć o zagrożenie Hamiltonowi.

Hamilton wygrał wyścig i zapewnił sobie siódmy tytuł mistrzowski w F1!

Brytyjczyk jechał za to świetnym tempem i po serii pit stopów okazało się, że jeśli Mercedes pojedzie na strategię jednego zjazdu do alei serwisowej, to kierowca nie tylko zapewni sobie mistrzowski tytuł, ale będzie miał duże szanse na zwycięstwo w wyścigu.

Prowadzący po pierwszych okrążeniach Lance Stroll i Sergio Perez zaczęli tracić na nowych kompletach opon i Hamilton był bezpieczny. W międzyczasie upokorzył Valtteriego Bottasa, dublując swojego kolegę z teamu. Na koniec wyścigu pojawiło się jeszcze zagrożenie powrotu deszczowych warunków, ale do końca wyścigu nie spadła już ani kropla. Po 58 okrążeniach mógł się cieszyć z mistrzostwa świata. Zupełnie wzruszony po wyścigu był w stanie jedynie podziękować zespołowi przez team radio. - Nikt nie byłby w stanie zrobić tego w lepszy sposób - powiedział mu szef Mercedesa, Toto Wolff. - Do wszystkich dzieciaków na świecie - wasze marzenia da się spełniać, musicie w to wierzyć! - powiedział Hamilton.

Za jego plecami na ostatnich zakrętach trwała szalona walka o podium pomiędzy Sergio Perezem, Charlesem Leclercem i Sebastianem Vettelem. Ten pierwszy zblokował opony i został wyprzedzony przez Monakijczyka. Chwilę później sam popełnił jednak błąd i minęli go zarówno Perez, jak i Vettel, którzy stanęli odpowiednio na drugim i trzecim stopniu podium.

Hamilton tym samym przeszedł do historii - wyrównał rekord Michaela Schumachera, który wcześniej jako pierwszy kierowca zdobył siedem mistrzowskich tytułów - w 1994, 1995 roku i latach 2000-2004. Brytyjczyk triumfował w sezonach 2008 i 2015-2020. Pobił także rekord Niemca dotyczący zwycięstw dla jednego zespołu - ma ich już 73. W klasyfikacji generalnej sezonu ma już 110 punktów przewagi nad Valtterim Bottasem z trzema wyścigami do końca rywalizacji. Te odbędą się dwukrotnie w Bahrajnie i raz w Abu Zabi.