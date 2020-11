Hamilton mistrzem już dziś? Co musi się stać? Scenariusze na tytuł

Hamilton w tym momencie jest liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata kierowców i ma 85 punktów przewagi nad kolegą z zespołu Mercedesa - Valtterim Bottasem. Do końca sezonu pozostały cztery wyścigi i 104 punkty do zdobycia. Najbardziej możliwym ze scenariuszy na niedzielę to zapewnienie sobie siódmego tytułu przez Hamiltona, który, żeby spokojnie tego dokonać, powinien być na mecie przed Bottasem. A jakie możliwości obrony swoich możliwości na co najmniej kolejny wyścig ma Bottas?

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe informacje ws. przyszłości Roberta Kubicy! Nie ma już żadnych szans. Absolutnie

Hamilton przed szansą na siódmy tytuł w karierze. Jak może to zrobić już w Turcji?

Żeby zachować swoje szanse na mistrzostwo, Fin musi zdobyć co najmniej osiem punktów więcej niż partner z zespołu. W przypadku zwycięstwa Bottasa z najszybszym okrążeniem, Hamilton nie zostanie mistrzem świata już w Turcji. Przy jego wygranej bez najlepszego kółka, musiałby być drugi. Jeśli jego rywal będzie drugi z najszybszym okrążeniem, to Hamilton, żeby zdobyć tytuł, potrzebuje co najmniej 12 punktów za czwarte miejsce. A bez niego? Wtedy wystarczy czwarte lub piąte z najlepszym okrążeniem wyścigu w jego wykonaniu. Gdy Bottas będzie trzeci z dodatkowym punktem za najlepsze okrążenie, Hamilton musi być co najmniej szósty. Jeśli to nie Fin pojedzie najszybciej po Istanbul Park w takim scenariuszu, do mistrzostwa Hamiltonowi wystarczy szóste lub siódme miejsce, ale z najszybszym czasem okrążenia toru. I tak dalej, zawsze kluczowa jest przewaga ośmiu punktów. Jeśli Bottas będzie siódmy lub niżej, Hamilton będzie pewny zdobycia tytułu.

Robert Kubica otrzymał propozycję startu w rajdach! "Jedna osoba mocno mnie kusi"

Wszystkie scenariusze:

pierwsze miejsce Bottasa z najszybszym okrążeniem, Hamilton nie zostanie mistrzem świata

pierwsze miejsce Bottasa, Hamilton musiałby być co najmniej drugi

drugie miejsce Bottasa z najszybszym okrążeniem, Hamilton musiałby być co najmniej czwarty

drugie miejsce Bottasa, Hamilton musiałby być co najmniej czwarty lub piąty z najszybszym okrążeniem

trzecie miejsce Bottasa z najszybszym okrążeniem, Hamilton musiałby być co najmniej piąty

trzecie miejsce Bottasa, Hamilton musiałby być co najmniej szósty z lub bez najszybszego okrążenia

czwarte miejsce Bottasa z najszybszym okrążeniem, Hamilton musiałby być co najmniej siódmy

czwarte miejsce Bottasa, Hamilton musiałby być co najmniej ósmy z najszybszym okrążeniem

piąte miejsce Bottasa z najszybszym okrążeniem, Hamilton musiałby być co najmniej siódmy

piąte miejsce Bottasa, Hamilton musiałby być co najmniej dziewiąty z najszybszym okrążeniem

szóste miejsce Bottasa z najszybszym okrążeniem, Hamilton musiałby być co najmniej dziewiąty

szóste miejsce Bottasa, Hamilton musiałby być co najmniej dziesiąty lub zaliczyć najszybsze okrążenie

siódme lub niższe miejsce Bottasa, Hamilton zostanie mistrzem świata

Brytyjczyk w przypadku wygrania kolejnego, czwartego z rzędu mistrzostwa świata, zrówna się z Michaelem Schumacherem. Obaj z Niemcem będą mieli po siedem tytułów mistrzowskich. Hamilton już ma więcej zwycięstw i pole position od Schumachera, a za chwilę może wyrównać choćby jego rekord zwycięstw w jednym sezonie - Niemiec miał ich trzynaście, a Brytyjczyk na razie ma dziewięć przy czterech wyścigach do końca rywalizacji.

Sensacja w nieprawdopodobnych kwalifikacjach F1! Najlepszy wynik w sezonie zespołu Kubicy!

Trudne zadanie Mercedesów. Fatalne warunki na torze pod Stambułem

W GP Turcji zadanie Mercedesom, które już w poprzedni weekend zapewniły sobie mistrzostwo świata konstruktorów, przeszkadzać będą dwie kwestie. Pierwsza to start z szóstego w przypadku Hamiltona, a dziewiątego w przypadku Bottasa pola startowego. Dlaczego tak nisko? Mercedes przy trudnych warunkach w sobotę nie liczył się w walce o wyższe pozycje podczas deszczowych kwalifikacji. Dodatkowo po równie słabych warunkach do jazdy w piątek - a zwłaszcza braku przyczepności na nowym asfalcie położonym na torze pod Stambułem - obaj kierowcy nie mają wiele danych i podobnie jak inne zespoły, tak Mercedes także będzie miał kłopoty z dobraniem strategii, czy pełnym panowaniem nad samochodem w trakcie wyścigu. A są pogłoski mówiące o tym, że w niedzielę na torze także ma spaść deszcz.

Najpierw "robił dzień" kibicom, kierowcy nazywali go idiotą. Teraz stał się bohaterem!

Z pole position do wyścigu ruszy sensacyjny zwycięzca kwalifikacji, Kanadyjczyk Lance Stroll z zespołu Racing Point. Faworytem do zwycięstwa będzie startujący tuż za nim kierowca Red Bulla, Max Verstappen. Początek wyścigu o GP Turcji zaplanowano na niedzielę o godzinie 11:10.