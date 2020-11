Sensacja w nieprawdopodobnych kwalifikacjach F1! Najlepszy wynik w sezonie zespołu Kubicy!

Kwalifikacje na torze Istanbul Park zaczynały się o 13, a kończyły blisko godziny 15. Kierowcy z pewnością będą narzekać na to, jak zachowywały się ich samochody i jak nie radziły sobie z utrzymywaniem odpowiedniego tempa oraz przyczepności tak jak wcześniej, w treningach. Gdyby sesji kwalifikacyjnej nie udało się przeprowadzić, to mogłoby uderzyć nawet w prezydenta Turcji, Recepa Erdogana. Ale się udało, trwała długo, ale chyba każdy kibic Formuły 1 przyzna, że warto było czekać na ostateczne rozstrzygnięcie.

Deszcz, długie oczekiwanie, wypadnięcia z toru - co za kwalifikacje w Turcji!

Sesja zaczęła się zgodnie z planem i kierowcy pokonali pierwsze okrążenia, choć narzekali na brak przyczepności i dużą ilość wody na torze. - Nic nie widzę - relacjonował przez team radio Daniił Kwiat. W końcu w momencie, gdy w Q1 niespodziewanie prowadził Esteban Ocon z Renault, pojawiła się pierwsza czerwona flaga. Z toru wypadł Romain Grosjean. Sesję wznowiono dopiero po kilkudziesięciu minutach, gdy z toru zniknęło już trochę wody. Udało się dokończyć pierwszą część kwalifikacji, w której najlepszy okazał się Max Verstappen. Przez chwilę zagrożony odpadnięciem był Lewis Hamilton, ale ostatecznie nie wyprzedziło go odpowiednio wielu kierowców. W końcówce sesji z toru wypadł Nicolas Latifi. Zgodnie z klasyfikacją Q1 z rywalizacji odpadli natomiast Kwiat, Magnussen, Grosjean, Russell i Latifi.

Q2 rozpoczęło się już bez większych komplikacji. Chyba że za taką weźmiemy błąd sędziów, którzy pozwolili wyjechać kierowcom w momencie, gdy bolid Latifiego wciąż był ściągany z toru przez dźwig. W zeszłych latach wielokrotnie wspominano o tej sytuacji, jako potencjalnie bardzo groźnej. W tej części kwalifikacji Max Verstappen wręcz brylował, nikt nie potrafił się zbliżyć do czasu Holendra. Wśród wyeliminowanych zawodników było nieco więcej niespodzianek: obaj kierowcy McLarena - Lando Norris i Carlos Sainz, dwóch kierowców Ferrari - Charles Leclerc i Sebastian Vettel, a także rewelacja ostatnich tygodni w F1, Pierre Gasly.

Sensacyjny Lance Stroll i dwie Alfy Romeo w Q3!

Do ostatniej części kwalifikacji po raz pierwszy w tym sezonie awansowali obaj kierowcy Alfy Romeo Racing Orlen, co trzeba uznać za wielki sukces zespołu. W czasie pierwszych okrążeń świetnie prezentował się Sergio Perez. Meksykanin osiągnął czas, który dawał mu prowadzenie. Na minutę przed końcem sesji strata Verstappena wynosiła trzy sekundy. Okrążenie później zmalała do 1,3 sekundy i Holender jechał ostatnie, decydujące okrążenie. W tym momencie do walki o pole position włączył się Lance Stroll, kolega z teamu Pereza. Kanadyjczyk był o 1,5 sekundy szybszy od Pereza, a chwilę później Verstappen stracił do niego 0,2 sekundy. Nikt więcej go już nie wyprzedził i mógł świętować swoje pierwsze wygrane kwalifikacje w karierze.

Do walki o pole position zupełnie nie włączyli się kierowcy Mercedesa - Lewis Hamilton zajął szóste, a Valtteri Bottas dziewiąte miejsce. Co z zespołem Roberta Kubicy? Kimi Raikkonen wywalczył ósme, a Antonio Giovinazzi dziesiąte pole startowe.

Wyniki ostatniej części kwalifikacji do GP Turcji F1 na torze Istanbul Park:

Lance Stroll (Racing Point) - 1:47:765 Max Verstappen (Red Bull) - 0,290 straty Sergio Perez (Racing Point) - 1,556 s. Alexander Albon (Red Bull) - 2,683 s. Daniel Ricciardo (Renault) - 3,830 s. Lewis Hamilton (Mercedes) - 4,795 s. Esteban Ocon (Renault) - 4,857 s. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing Orlen) - 4,980 s. Valtteri Bottas (Mercedes) - 5,493 s. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Orlen) - 9,461 s.

Wyścig o Grand Prix Turcji na torze Istanbul Park wystartuje w niedzielę o godzinie 11:10. Szansę na zapewnienie sobie siódmego mistrzostwa świata w karierze będzie miał Lewis Hamilton.