Kuriozalny weekend F1! "Na lodzie miałbym więcej przyczepności niż tu". Kwalifikacje zagrożone [WIDEO]

Po piątkowych sesjach, w których kierowcy mieli bardzo duże problemy ze znalezieniem odpowiedniej przyczepności na torze pod Stambułem, w sobotę doszedł kolejny czynnik, który ostatecznie sprawił, że w trzecim treningu nie było szans na regularną rywalizację, a nawet zwykłe zbieranie danych przez zespoły.

Kilkanaście piruetów, kontakt Charlesa Leclerca z Estebanem Oconem i uślizg Antonio Giovinazziego, który mógł zakończyć się rozbiciem bolidu, ale na szczęście Włoch nie zaliczył kontaktu z bandą - to bilans kolejnej sesji na fatalnie przygotowanym do GP Turcji torze Istanbul Park. Najszybszy czas osiągnięty przez Maxa Verstappena z Red Bulla - 1.48.485 - nie miał absolutnie żadnego znaczenia. Ważniejszą kwestią jest to, czy w sobotę uda się przeprowadzić w Turcji kwalifikacje przed wyścigiem.

"W takich warunkach nie może być kwalifikacji"

- W takich warunkach nie może być kwalifikacji - powiedział przez team radio na koniec sesji Romain Grosjean. - Tu nie ma żadnej przyczepności. Szokujące - wtórował Francuzowi Lewis Hamilton. Daniił Kwita dodawał: na lodzie miałbym większe panowanie nad autem, niż dziś na tym torze.

Sędziowie i dyrektorzy Grand Prix Turcji mają zatem zagwozdkę - pozwolić na rozegranie kwalifikacji w fatalnych warunkach, pozwolić kierowcom na spore ryzyko, a przy okazji na dużą losowość w wynikach? To pytanie o tyle zasadne, że nawet jeśli w niedzielę może padać, to jednak nie nad torem.

Dzięki temu rywalizacja mogłaby zachować szczątki normalności. W innym przypadku kwalifikacje mogą wypaczyć wyniki wyścigu, a zarazem sprawić, że cały weekend okaże się wielką porażką organizacyjną. A w tle GP Turcji jest sporo polityki, bo remont toru przeprowadzono dzięki wsparciu prezydenta Turcji, Recepa Erdogana. Kwalifikacje na torze pod Stambułem zaplanowano na godzinę 13. Niedzielny wyścig wystartuje natomiast o 14:10. W przypadku braku możliwości rozegrania kwalifikacji w sobotę, te mogą być przesunięte na kolejny dzień, przed wyścig.

