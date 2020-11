Wielkie wyróżnienie dla Roberta Kubicy! Tylko jeden kierowca lepszy od Polaka

Kubicę wyprzedził tylko Kimi Raikkonen. Fin najpierw jeździł w Sauberze sponsorowanym przez Red Bull w 2001 roku, a teraz wrócił do swojego pierwszego zespołu i od 2019 roku jeździ dla Alfy Romeo Racing Orlen, która jest nowym wcieleniem szwajcarskiej ekipy. Raikkonen to mistrz świata z 2007 roku, gdy zdobywał tytuł w barwach Ferrari.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe informacje ws. przyszłości Roberta Kubicy! Nie ma już żadnych szans. Absolutnie

Natomiast Kubica poza rolą kierowcy rozwojowego zespołu na obecny sezon F1, odnosił największe sukcesy w serii w barwach BMW Sauber, dla którego jeździł w latach 2006-2009. - W 2008 roku wygrał z zespołem w Kanadzie, miał świetny sezon. Był postrzegany jako przyszły mistrz świata. Niestety w 2011 roku przydarzył się ten rajdowy horror - napisał Roger Benoit.

Aleksander Pietrow został zamordowany. Załatwiał rzeczy "zgodnie ze starą rosyjską tradycją"

W rankingu za Kubicą znaleźli się Charles Leclerc, obecny kierowca Ferari, a także jego zespołowy kolega z BMW Sauber, Nick Heidfield czy Sergio Perez, który teraz startuje w F1 w barwach Racing Point.

Kapitalny manewr Kubicy w końcówce wyścigu, który dał mu kolejne punkty [WIDEO]

Przyszłość Roberta Kubicy nadal nie została wyjaśniona. Sam Polak na razie przyznał jedynie, że na pewno nie pojawi się w Formule 1 jako podstawowy kierowca jednego z teamów. Nie potwierdził, czy zostaje w Alfie Romeo Racing Orlen w roli kierowcy rozwojowego. Mówił za to, że możliwym rozwiązaniem byłoby dla niego przejście z serii DTM, której sezon właśnie ukończył na piętnastym miejscu do WEC - mistrzostw wyścigów długodystansowych, w tym rywalizacji na legendarnym torze Le Mans, albo powrót do rajdów samochodowych.

Robert Kubica pokazał jak pracuje. "To potężne narzędzie"