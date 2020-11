Miażdżące informacje ws. przyszłości Roberta Kubicy! Nie ma już żadnych szans. Absolutnie

Na 35. odcinek magazynu F1 Sport zapraszają Michał Gąsiorowski i Piotr Majchrzak. W dzisiejszym programie: mówimy o wielkim sukcesie Mercedesa, który siódmy raz z rzędu sięgnął po tytuł mistrza świata konstruktorów, ale oprócz wielkiej radości w mediach pojawiają się wypowiedzi Toto Wolfa i Lewisa Hamiltona, którzy wspominają o tym, że w zespole może dojść do zmian. I oni sami mogą wkrótce odejść. Zmian nie będzie za to w Alfie Romeo i to oznacza, że w przyszłym sezonie w stawce nie zobaczymy Roberta Kubicy. A nazwisko Polaka przez ostatnie miesiące nie przewinęło się praktycznie w żadnych plotkach dotyczących innych zespołów.

Materiały prasowe DTM/ Pool via AP