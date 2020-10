Jean Todt przekazał najnowsze informacje ws. Michaela Schumachera

Jean Todt jest jedną z nielicznych osób, którzy wiedzą, jaki jest obecnie stan Michaela Schumachera. Szef Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) regularnie odwiedza siedmiokrotnego mistrza świata, z którym odniósł wielki sukces w Ferrari.

Najnowsze informacje od Jeana Todta o Michaelu Schumacherze

- Jego walka nadal trwa, wraz z rodziną i lekarzami. Spotykam się z Michaelem regularnie. Oglądamy razem telewizję. Czy przeżywa sukcesy swojego syna Micka? Nie będę o tym mówić. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ jest to jego prywatna sprawa - stwierdził Jean Todt, cytowany przez portal telegraaf.nl.

Mick Schumacher jest na najlepszej drodze do zostania nowym mistrzem Formuły 2 i wydaje się, że w przyszłym sezonie zadebiutuje w końcu F1 jako kierowca zespołu Haas. - Mick to młody, utalentowany kierowca. Ma wielkie nazwisko, ale będzie potrzebował czasu. Jest za wcześnie, aby określić, czy ma taki sam talent jak jego ojciec, Max Verstappen czy Lewis Hamilton. Jeszcze tego nie wiemy - w taki sposób ocenił Todt syna Schumachera.

Todt zasiada w zarządzie Keep Fighting Foundation, założonej między innymi przez żonę Michaela Schumachera, Corinnę, wraz z Mickiem Schumacherem i dyrektorem technicznym Formuły 1, Rossem Brawnem. - To, co robi, jest niewiarygodne. Dobrym przykładem jest ostatnia inicjatywa fundacji. Wraz z ONZ i FIA opracowujemy kaski dla młodych motocyklistów w krajach rozwijających się. Tam teraz często noszą kaski, które wyglądają, jakby były wykonane ze szkła. Kaski, które wprowadzamy, są znacznie bezpieczniejsze i niedrogie, poniżej dwudziestu dolarów. Przy tego rodzaju inicjatywach zawsze myślimy o Michaelu - możemy przeczytać na łamach portalu telegraaf.nl.

Miesiąc temu hiszpańskie media podawały informacje, że Michael Schumacher przebywa obecnie w rezydencji na Majorce. Wartość posiadłości sięga 27 mln funtów. Zakupiona została trzy lata temu od prezesa Realu Madryt, Florentino Pereza. Ten zaś kupił ją w 2005 roku, a sprzedał po śmierci żony Marii Angeles Sandoval.

Znany neurolog z Zurychu Erich Riederer w wywiadzie dla telewizji TMC, powiedział niedawno o stanie Schumachera: Myślę, że jest w stanie wegetatywnym, co oznacza, że nie śpi, ale nie reaguje.

- Michael Schumacher nie może mówić, komunikuje się oczami - zdradziła z kolei Elisabetta Gregoraci, modelka i była żona Flavio Briatore, byłego szefa Renault w Formule 1. Ona także przekonywała, że Schumacher mieszka z rodziną na jednej z hiszpańskich wysp.

