Oficjalnie: Zespół Alfa Romeo ogłosił skład kierowców na nowy sezon F1

Alfa Romeo Racing ORLEN przedłuży współpracę z Kimim Raikkonenem i Antonio Giovinazzim na kolejny sezon mistrzostw świata Formuły 1 w 2021 roku. - Z ostatniej chwili! Kimi i Antonio pozostaną w zespole w 2021 roku - ogłosił zespół Alfy Romeo na Twitterze.

Alfa Romeo ogłosiła skład kierowców na nowy sezon w F1

- Najbardziej doświadczony kierowca w historii Formuły 1, Kimi Raikkonen, będzie nadal wnosił niesamowitą mieszankę umiejętności wyścigowych i wiedzy technicznej do zespołu, dla którego, kiedy rywalizował jako zespół Sauber F1, zadebiutował w F1 w 2001 roku. 41-letni Fin, mistrz świata z 2007 roku, wielokrotnie wykazywał swoje zaangażowanie w ten sport, między innymi zapewniając znakomite występy, takie jak na pierwszych etapach Grand Prix Portugalii w zeszłym tygodniu, kiedy wyprzedził dziesięć samochodów - możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na portalu Alfy Romeo.

26-letni Antonio Giovinazzi, który zadebiutował w F1 w zespole Sauber F1 Team, dwukrotnie występując w australijskim i chińskim Grand Prix 2017 i został ogłoszony kierowcą pierwszego pełnego sezonu z zespołem Hinwil przed kampanią 2019, będzie dążył do kontynuowania ścieżki doskonalenia, która do tej pory określiła jego pierwsze dwa lata w sporcie - czytamy dalej.

Komentarze Raikkonena i Giovinazziego po przedłużeniu kontraktów z Alfa Romeo

- Alfa Romeo Racing ORLEN to dla mnie więcej niż tylko zespół, to jak druga rodzina.[...] Nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie wierzył w projekt zespołu i to, co czujemy, że możemy razem osiągnąć. To zespół, który ceni ciężką pracę bardziej niż słowa i to dobrze pasuje do mojego stylu: nie mogę się doczekać przyszłego roku i mam nadzieję, że zrobię kilka kroków do przodu razem z zespołem - powiedział Raikkonen.

- Alfa Romeo Racing ORLEN był moim domem w Formule 1 przez ostatnie dwa sezony i cieszę się, że ta relacja może trwać jeszcze przez rok. Zespół pokładał we mnie wiele zaufania i zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby odwdzięczyć się ciężką pracą i zaangażowaniem.[...] Pomiędzy tym sezonem a następnym będzie dużo ciągłości, więc wszystko, nad czym będziemy pracować od teraz do końca roku, będzie już liczyło się do następnego i jesteśmy gotowi dać z siebie wszystko, co mamy - dodał Antonio Giovinazzi.

Szef Alfy Romeo: Jestem bardzo zadowolony, że zespół może kontynuować współpracę z nimi

Głos zabrał również Frederic Vasseur, szef zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN i dyrektor generalny Sauber Motorsport AG: - Jestem bardzo zadowolony, że zespół może kontynuować współpracę z Kimim i Antonio przez kolejny sezon. Kimi to kierowca, którego nie trzeba przedstawiać. Jego talent był widoczny dla wszystkich od 2001 roku i wciąż widzę w nim pasję i motywację za każdym razem, gdy widzę go w pracy. Można mu ufać, że dostarczy 100 proc. tego, co może wyprodukować samochód. Jest prawdziwym liderem dla ludzi pracujących wokół niego. Antonio mocno zakończył zeszłoroczną kampanię i kontynuował pracę w miejscu, w którym przerwał, i doskonalił się przez cały rok 2020. Od toru po odprawy inżynierów, Antonio odegrał kluczową rolę dla naszego zespołu i całkowicie zasłużył na nowy kontrakt na 2021 r. Jego praca etyka, zaangażowanie w zespół i zaraźliwy entuzjazm to ogromny atut - zakończył szef zespołu.