Oficjalnie: Dwóch kierowców odchodzi z Haasa. "Ostatni rozdział został zamknięty"

Romain Grosjean ściga się dla stajni z Kannapolis od momentu jej dołączenia do stawki Formuły 1 w 2016 roku. Francuz odegrał kluczową rolę w rozwoju zespołu, notując dla niego również najlepszy wynik w historii startów, którym jest czwarte miejsce z Grand Prix Austrii 2018. Z kolei Magnussen jest częścią Haasa od sezonu 2017 i jego najlepszymi wynikami za kierownicą amerykańskiego bolidu są dwa piąte miejsca z Grand Prix Bahrajnu oraz Austrii 2018. Jak poinformowali zawodnicy tuż przed startem weekendu w Portimao, Grand Prix Abu Zabi kończące tegoroczny sezon będzie dla nich pożegnalnym z zespołem Haas.

Romain Grosjean i Kevin Magnussen opuszczą zespół Haas po zakończeniu sezonu F1

- Ostatni rozdział został zamknięty, a książka jest już gotowa. Byłem w Haasie od pierwszego dnia. Podczas tych pięciu lat przeszliśmy przez wzloty i upadki: zdobyłem 110 punktów w 92 wyścigach, jednakże cała ta przygoda była tego warta. Wiele się nauczyłem, a także poprawiłem się jako kierowca i człowiek. Mam nadzieję, że umożliwiłem to również osobom w zespole. To prawdopodobnie moja największa duma, większa niż pierwsze szalone wyścigi w sezonie 2016 oraz czwarte miejsce w Grand Prix Austrii 2018. Życzę zespołowi wszystkiego najlepszego w przyszłości - przekazał Romain Grosjean za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Sezon 2020 będzie moim ostatnim z Haas F1 Team. Przez cztery lata spędziłem wspaniały czas z zespołem i traktuję to jako dobrą przygodę. Bycie częścią całkowicie nowego zespołu było dla mnie wyzwaniem, które sprawiało mi radość. Ponadto zdobyłem wielkie doświadczenie, które pozwoliło mi na rozwój jako kierowcy wyścigowego. Chciałbym podziękować Gene, Guntherowi oraz każdemu w zespole za ich wiarę i lojalność w ostatnich latach. Nadal pracuję nad moimi planami na przyszłość, które ogłoszę w najbliższym czasie. Przed nami jeszcze sześć wyścigów i dam z siebie wszystko, by ukończyć sezon w mocnym stylu. Dziękuję za okazane mi wsparcie - dodał Kevin Magnussen.

Szef Haasa dziękuje obu kierowcom. "Rola Romaina i Kevina była znacząca"

- Chciałbym podziękować Romainowi oraz Kevinowi za ich ciężką pracę i zaangażowanie w ostatnich sezonach na rzecz Haas F1 Team - powiedział Gunther Steiner, szef zespołu. - Romain odegrał fundamentalną rolę dla naszej ekipy, wnosząc szybkość oraz doświadczenie. Jego wyniki z początku sezonu 2016 były nagrodą nie tylko dla nas, ale również dla niego, za wysiłek włożony w przygotowania do debiutu. Kevin, dołączając do nas rok później, umożliwił nam zdobywanie punktów dwoma samochodami, co po raz pierwszy udało nam się w Monako. Mamy wiele świetnych wspomnień, a szczególnie sezon 2018, który skończyliśmy na piątym miejscu. Rola Romaina i Kevina w tym sukcesie była znacząca. Przed nami jeszcze kilka wyścigów sezonu 2020. To wymagający rok, ale nasi kierowcy dają z siebie wszystko - zakończył Steiner.

