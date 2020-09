Wymowny komentarz szefa Alfy Romeo dot. przyszłości Raikkonena. "To nie wypłynie na moją decyzję"

W poprzednim tygodniu szwajcarski dziennikarz Roger Benoit przekazał, że Kimi Raikkonen zdecydował się na pozostanie w F1 w Alfie Romeo. Do medialnych spekulacji odniósł się szef jego zespołu, Frederic Vasseur. - Czytałem plotki, że Kimi już podpisał kontrakt? [...] Cóż, dziennikarze mogą pisać, co chcą, ale to nie wpłynie w żaden sposób na moją decyzję - powiedział Vasseur w rozmowie z "Championat".

