Pierwsze tak szczegółowe informacje ws. Michaela Schumachera! "Tylko trzy osoby mogą go zobaczyć"

- Michael Schumacher cały czas walczy. Wypadek, którego doznał podczas jazdy na nartach, był straszny, a zarazem zupełnie przypadkowy. Ma cały czas przy sobie niesamowitą rodzinę, ale także personel medyczny. Życzymy mu wszystkiego dobrego, podobnie jak jego rodzinie - mówił w ostatnich tygodniach Jean Todt, szef FIA, czyli Międzynarodowej Federacji Samochodowej, który jako jeden z nielicznych ma mieć dostęp do ukrytego przed światem Michaela Schumachera.

Schumacher przeprowadził się z rodziną do Hiszpanii?

Todt na początku września w rozmowie z "Daily Mail" przekazał, że Schumacher wraz z rodziną przebywa cały czas w Szwajcarii, w swoim domu nad Jeziorem Genewskim. Innego zdania jest jednak Elisabetta Gregoraci - włoska modelka i osobowość telewizyjna, która dwa lata temu rozwiodła się z Flavio Briatore, byłym dyrektorem zespołów Benetton i Renault w Formule 1. - Schumacher wraz z rodziną przeprowadził się do Hiszpanii. Zobaczyć mogą go tylko trzy osoby, ale nie wiem, kim one są. Wiem, że nie może mówić i komunikuje się oczami - powiedziała Gregoraci we włoskiej edycji Big Brothera, znanego reality show, w którym właśnie uczestniczy.

Michael Schumacher po wypadku przepadł za murem tajemnic

Niemal siedem lat temu Michael Schumacher upadł na nartach we Francji, uderzył głową w głaz i przepadł za murem tajemnic. Nie ma od dawna żadnych oficjalnych informacji o jego zdrowiu, a publikowanie nieoficjalnych grozi pozwem od rodziny Schumacherów. Prawnik Michaela już stracił rachubę, ile razy pozywał media za pisanie o stanie zdrowia mistrza. Co dziś jeszcze wiadomo o stanie zdrowia legendy Ferrari? Polecamy tekst Pawła Wilkowicza >>

