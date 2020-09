Claire Williams przerywa milczenie. Ujawniła, co doprowadziło do sprzedaży zespołu

Stajnia z Grove przed wyścigiem w Belgii stała się własnością Dorilton Capital, natomiast po zmaganiach na włoskiej Monzy z życia zespołu wycofała się rodzina Williams. Jak przyznała była wiceszefowa zespołu, utrata tak ważnego wsparcia finansowego ze strony ROKiT była zbyt dużym ciosem w dobie pandemii koronawirusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubica trafił jeszcze gorzej niż w Williamsie?! Szokujące wyniki kwalifikacji

Claire Williams o problemach Williamsa

Nasze wszystkie możliwe źródła zostały wyczerpane - powiedziała Claire Williams dla The Telegraph. - Wydawało mi się, że sprawy wreszcie zaczną układać się w tym roku. Zdobyliśmy tytularnego sponsora, który obiecał nam cały świat. Kiedy to wszystko rozpadło się podczas pandemii koronawirusa, dla nas był to koniec. Nie było już możliwości, by z tego wyjść. Gdyby do tego nie doszło, moglibyśmy wyjść na prostą - dodała.

Brytyjka twierdzi, że wycofała się z życia Williamsa, nie mając już siły do pełnienia swojej roli. - Miałam swoją szansę i zostałam pozbawiona całej energii. Życzę nowym właścicielom zespołu, by znaleźli kogoś, kto będzie miał siłę do uporządkowania wszystkiego. Ja już nie jestem tą osobą. Ten sport wiele wymaga. Chcę odbudować się po tym trudnym okresie, a także dowiedzieć się kim jestem poza Formułą 1. Zawsze byłam córką Franka Williamsa. Teraz chcę być samą sobą - przyznała.

Więcej o F1 na portalu F1wm.pl.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: