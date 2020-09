Spór o Fernando Alonso. Nie zostanie dopuszczony do testów F1?

Pojawiły się w ostatnim czasie informacje, jakoby Cyril Abiteboul zwrócił się z prośbą do FIA o dopuszczenie w drodze wyjątku Fernando Alonso do udziału w testach dla młodych kierowców na torze Yas Marina. W testach tych mogą brać udział bowiem wyłącznie zawodnicy z maksymalnie dwoma występami w Formule 1.

Co z powrotem Fernando Alonso?

Pomysł ten znalazł jednak przeciwnika w osobie siódmego obecnie w klasyfikacji generalnej Formuły 2 Louisa Deletraza. Szwajcar uważa, że w testach powinni brać udział tylko młodzi zawodnicy. - Testy dla młodych kierowców powinny być przeznaczone dla młodych kierowców. Czy to nie o to w tym chodzi? - twierdzi Deletraz.

Fernando Alonso potwierdził z kolei, że dołączy do Renault w Abu Zabi. Hiszpan dodaje również, że już teraz jest w stałym kontakcie z inżynierami ekipy z Enstone. - Nie planuję wybierać się na wyścig Formuły 1 aż do Imoli - powiedział Alonso w rozmowie z El Mundo. - W międzyczasie zamierzam spędzić dzień w symulatorze w fabryce. Spróbuję także dołączyć do ekipy w Bahrajnie i Abu Zabi - dodał.

- Abu Zabi będzie ostatnim wyścigiem w mistrzostwach, a ja zamierzam zobaczyć, jak pracuje zespół. Już teraz mam jednak stały kontakt z inżynierami. Zdalnie oglądam wyścigi i uczestniczę w spotkaniach - dodał dwukrotny mistrz świata.

