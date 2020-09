Michael cały czas walczy - Jean Todt mówi o wizycie w domu Schumachera

Jean Todt należy do bardzo wąskiego grona osób, które cały czas mają kontakt z rodziną Schumacherem i samym Michaelem, który jest ukryty przed światem w swoim domu nad Jeziorem Genewskim. Szef FIA, w rozmowie z "Daily Mail" zdradził nowe szczegóły dotyczące stanu zdrowia legendarnego kierowcy F1.

- Michael cały czas walczy. Wypadek, którego doznał podczas jazdy na nartach, był straszny, a zarazem zupełnie przypadkowy. Ma cały czas przy sobie niesamowitą rodzinę, ale także personel medyczny. Wszyscy życzymy mu wszystkiego dobrego, podobnie jak jego rodzinie - podkreślił Jean Todt.

Todt mówił w lipcu, że Michael Schumacher cały czas walczy o powrót do zdrowia, a także, że liczy, że już niedługo świat ponownie zobaczy niemieckiego kierowcę. Wcześniej "Daily Mirror" informował, że Niemiec cierpi na osteoporozę i atrofię mięśni, co znacznie utrudniałoby jego powrót do jakiejkolwiek sprawności.

Schumacher wykonuje już ruchy kończynami?

Według niedawnych informacji Schumacher mógł już wykonywać drobne ruchy kończynami, ale nie są one wystarczające do funkcjonowania. Na początku czerwca informowano więc, że Schumacher ma przejść skomplikowaną operację układu nerwowego. Zabieg został jednak wstrzymany przez pandemię koronawirusa.

Niemal siedem lat temu Michael Schumacher upadł na nartach we Francji, uderzył głową w głaz i przepadł za murem tajemnic. Nie ma od dawna żadnych oficjalnych informacji o jego zdrowiu. A publikowanie nieoficjalnych grozi pozwem od rodziny Schumacherów. Prawnik Michaela już stracił rachubę, ile razy pozywał media za pisanie o stanie zdrowia mistrza. Co dziś wiadomo o stanie zdrowia legendy Ferrari? Polecamy tekst Pawła Wilkowicza.

