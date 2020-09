Oficjalnie: Sebastian Vettel podpisał kontrakt z nowym zespołem. Hit w F1

W połowie maja ogłoszono, że Niemiec z końcem tegorocznych mistrzostw odejdzie z Ferrari. Stajnia z Maranello postanowiła nie przedstawiać swojemu kierowcy nowej umowy, sięgając po Carlosa Sainza z McLarena.

Od tamtej pory przyszłość Vettela była przedmiotem spekulacji i uważano, że podjął się on rozmów z Mercedesem, Red Bullem oraz Renault. Mimo to przedstawiciele tych ekip mieli przekazać 33-latkowi, że nie biorą go pod uwagę w kontekście sezonu 2021.

Sebastian Vettel kierowcą Astona Martina od sezonu 2021

Dość sensacyjnie na negocjacje z Niemcem zdecydowało się jednak Racing Point. Stajnia z Silverstone postanowiła zakończyć współpracę z Sergio Perezem, mimo kontraktu obowiązującego do 2022 roku. Następcą Meksykanina będzie właśnie Sebastian Vettel, który podpisał z zespołem wieloletnią umowę i zostanie nowym partnerem Lance'a Strolla.

- Jestem zachwycony mogąc wreszcie podzielić się ekscytującą wiadomością dotyczącą mojej przyszłości - powiedział Sebastian Vettel, przyszłoroczny kierowca Astona Martina. - Jestem niesamowicie dumny mówiąc, że zostanę kierowcą zespołu w 2021 roku. Jest to nowa przygoda dla mnie oraz legendarnego producenta samochodów. Byłem pod wrażeniem wyników zespołu osiąganych w tym roku i wierzę, że przyszłość maluje się w jeszcze piękniejszych barwach. Energia oraz zaangażowanie Lawrence'a Strolla w ten sport jest inspirująca i wierzę, że możemy wspólnie zbudować coś bardzo wyjątkowego. Nadal darzę Formułę 1 wielką miłością i moją jedyną motywacją do ścigania się jest rywalizacja w czołówce. Możliwość robienia tego z Astonem Martinem będzie wielkim przywilejem.

- Wszyscy w Silverstone są bardzo podekscytowani tą wiadomością - dodał Otmar Szafnauer, szef zespołu. - Sebastian jest uznanym mistrzem i ma mentalność zwycięzcy, co pokrywa się z przyszłymi ambicjami Aston Martin F1 Team. W soboty oraz niedziele Sebastian jest jednym z najlepszych na świecie i nie mogłem sobie wyobrazić lepszego kierowcy, który pomoże nam w nowej erze. Odegra on kluczową rolę wznosząc zespół na następny poziom.

Vettel jest mistrzem świata z sezonów 2010-2013, natomiast w swoim dorobku ma 53 zwycięstwa oraz 57 pole position. Po ośmiu rundach tegorocznych mistrzostw, Niemiec zajmuje trzynastą pozycję w klasyfikacji z szesnastoma punktami na koncie.

