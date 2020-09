Sensacyjny zwycięzca GP Włoch! Szaleństwo na Monzy. Najlepszy wyścig sezonu

Od początku wyścigu, rywalizacja nie układała się dobrze dla Mercedesa. Choć Lewis Hamilton utrzymał się na prowadzeniu, Valtteri Bottas spadł z 2. na 6. miejsce. Fin narzekał przez radio, że mapa silnika nie pozwala mu walczyć z rywalami, znajdującymi się bezpośrednio przed nim. W ten sposób nawiązywał do zmiany przepisów sprzed GP Włoch, gdy sędziowie nakazali wykorzystywanie tylko jednych ustawień silnika podczas kwalifikacji i wyścigu.

W bolidzie Vettela doszło do poważnej awarii hamulców, przez co niemiecki kierowca wyleciał z pierwszego zakrętu z płomieniami wydobywającymi się z lewego tylnego koła. Ostatecznie czterokrotny mistrz świata, jadąc bardzo wolnym tempem, zjechał do swojego garażu, wycofując się z wyścigu.

Gdy wydawało się, że sytuacja na torze nieco się uspokoiła, a zespoły przygotowują się już na zmianę opon u swoich kierowców, olej zaczął wydobywać się z bolidu Magnussena. Duńczyk zatrzymał się na wjeździe do alei serwisowej, a sędziowie podjęli decyzję o wypuszczeniu na tor samochodu bezpieczeństwa, aby usunąć plamy, znajdujące się na asfalcie przed ostatnim zakrętem.

Fatalny błąd Hamiltona

W międzyczasie podjęli także decyzję o zamknięciu wjazdu do alei serwisowej, aby umożliwić bezpieczne usunięcie bolidu Magnussena. Informacji o tym nie otrzymali Hamilton, będący liderem wyścigu, i Giovinazzi, którzy zjechali do swoich mechaników po zmianę opon. Tuż po wznowieniu wyścigu doszło do potężnej kraksy w ostatnim zakręcie.

Potężna kraksa Leclerca zmienia losy wyścigu

Charles Leclerc stracił kontrolę nad swoim Ferrari w Parabolice - bardzo szybkim, ostatnim zakręcie, pokonywanym przez kierowców z prędkością ponad 220 km/h. Monakijczyk nie zdołał opanować swojego bolidu i z potężną siłą uderzył w bariery z opon, powodując ponowny wyjazd samochodu bezpieczeństwa, a ostatecznie przerwanie wyścigu, aby umożliwić usunięcie jego Ferrari, a także naprawę barier.

W międzyczasie sędziowie postanowili zająć się incydentem z udziałem Hamiltona i Giovinazziego. Kierowca Alfy Romeo bardzo szybko otrzymał karę 10 sekund postoju w alei serwisowej. Nieco dłużej trwały dyskusje dotyczące Brytyjczyka, który przez radio dopytywał się, czy powinien spodziewać się kary. Ostatecznie sędziowie podjęli decyzję, że także on musi zostać ukarany, przez co po wznowieniu wyścigu stracił swoje prowadzenie i spadł na ostatnie miejsce. Z ogromnymi problemami borykał się także Max Verstappen, który z powodu awarii swojego bolidu musiał wycofać się z wyścigu.

Sensacyjna czołówka GP Włoch

Wykorzystując problemy rywali, na czele stawki znaleźli się kierowcy, których obecności trudno byłoby spodziewać się w czołówce. Liderem był Gasly z AlphaTauri, który wyprzedzał Raikkonena (Alfa Romeo) i Sainza (McLaren. Hiszpan bardzo szybko poradził z fińskim kierowcą i rzucił się w pościg za Francuzem, który utrzymywał kilkusekundową przewagę. W końcówce wyścigu mocno zaczęły się jednak zużywać jego miękkie opony.

Ostatecznie losy walki o zwycięstwo rozstrzygnęły się na ostatnim okrążeniu. Gasly bronił się przed pościgiem Sainza i zdołał dowieźć sensacyjne zwycięstwo do mety, będąc pierwszym francuskim kierowcą, który zwyciężył od GP Monako w 1996 roku i wygranej Oliviera Panisa. Na podium, obok Francuza, stanęli także Carlos Sainz i Lance Stroll (Racing Point).

