Oficjalnie: Renault zniknie z Formuły 1. Zmiana nazwy po pięciu latach

Francuska grupa w ostatnich dniach przeprowadziła restrukturyzację, która objęła producenta samochodów sportowych Alpine. Na jego czele stanął szef Renault w Formule 1 - Cyril Abiteboul, do którego zadań będzie należało zbudowanie nowych struktur. Działania 42-latka mają umożliwić wypuszczenie na rynek nowych modeli samochodów.

Renault zniknie z Formuły 1. Zmieni nazwę po pięciu latach

W ramach przyjętej strategii zespół F1 będzie rywalizował od 2021 roku pod oficjalną nazwą Alpine F1 Team. Decyzja ta ma na celu budowanie identyfikacji producenta z Dieppe poprzez udział w serii Grand Prix. Samochody ekipy otrzymają również barwy narodowe Francji, a dominującym kolorem będzie niebieski.

Tym samym po pięciu latach z Formuły 1 zniknie Renault jako konstruktor. Francuska marka pozostanie obecna wyłącznie jako dostawca układów napędowych. Luca de Meo, prezes Grupy Renault: To wielka zmiana, ponieważ Renault było zaangażowane w Formułę 1 od 43 lat. Pozostaniemy na samochodach jako dostawca silników, więc nadal będziemy widoczni. Wykorzystamy F1 jako platformę do promowania marki. Nawet jeżeli Renault jest prestiżowym producentem, Alpine będzie jeszcze bardziej pasowało do Formuły 1. Kierowcami Alpine F1 Team będą Esteban Ocon, a także wracający do Formuły 1 po dwuletniej przerwie Fernando Alonso.

