Koniec epoki w F1! Rodzina Williamsów wycofa się z zarządzania legendarnym teamem

"Niedawne zakończenie procesu przeglądu strategicznego i wieńcząca je sprzedaż Williams Grand Prix Engineering amerykańskiej firmie inwestycyjnej Dorilton Capital gwarantuje długoterminową przyszłość zespołu Williams Formula One i tworzy dogodny moment, w którym rodzina Williamsów zdecydowała się na wyjście ze sportu" - czytamy w komunikacie.

Rodzina Williamsów wycofuje się z zarządzania zespołem F1

- Ponieważ przyszłość zespołu jest już bezpieczna, wydaje się, iż nadszedł odpowiedni moment, aby odejść ze sportu. Jako rodzina zawsze stawialiśmy Williamsa na pierwszym miejscu. Udowodniliśmy to poprzez nasze ostatnie działania przeprowadzone w ramach procesu przeglądu strategicznego. Uważamy, iż nadszedł właściwy czas, aby przekazać stery nowym właścicielom - powiedziała Claire Williams.- Jesteśmy w tym sporcie od ponad czterech dekad. Czujemy wielką dumę z naszych osiągnięć i dziedzictwa, które po sobie zostawiamy. Zawsze byliśmy tutaj z miłości do czystej przyjemności, jaką dają nam wyścigi. Podjęcie tej decyzji nie było łatwe - poprzedziło ją wiele rodzinnych refleksji - dodała.

- Doceniamy zachęty Doriltona do kontynuowania naszej roli, ale wiemy, że zespół znajduje się w dobrych rękach, a nazwa Williamsa będzie nadal żywa w Formule 1. To być może koniec ery Williamsa jako rodzinnego zespołu, ale jednocześnie początek nowego okresu dla Williams Racing, któremu życzymy wielu sukcesów w przyszłości - W imieniu Franka i całej rodziny Williamsów chciałam przekazać największe wyrazy wdzięczności. Z wielką pokorą przyjmujemy wsparcie, jakim cieszyliśmy się przez lata od naszych przyjaciół w padoku i fanów na całym świecie. Przede wszystkim chcielibyśmy jednak podziękować naszemu zespołowi. Osobom, które pracowały tu w przeszłości, pracują obecnie. Są prawdziwymi wojownikami. To oni zbudowali zespół, który oglądamy do dzisiaj. Życzymy im wszystkiego dobrego. Od tak dawna Formuła 1 była naszym życiem, ale nadszedł czas, aby otworzyć nowy rozdział - podsumowała Williams.

Prezes Dorilton Capital: "Osiągnięcia Claire są monumentalne"

- W pełni szanujemy bardzo trudną do podjęcia decyzję Claire i rodziny Williamsów o odejściu z zespołu i firmy po zapewnieniu im stabilnych zasobów na przyszłość - wskazał Matthew Savage, prezes Dorilton Capital i Williams Grand Prix Engineering. - Osiągnięcia Claire, jakimi są podtrzymanie dziedzictwa Williams Racing, roli zespołu i zaangażowania w innowacje w tak trudnym środowisku od czasu przejęcia sterów w 2013 roku, są wręcz monumentalne. Claire odegrała również wielką rolę w kształtowaniu bardziej wyrównanych warunków technicznych i finansowych w Formule 1, co w kolejnych sezonach pomoże zespołowi w powrocie do czołówki - dodał.

- Jesteśmy dumni z tego, iż możemy przenieść nazwę Williamsa do kolejnej ekscytującej fazy w historii sportu. Dziękujemy Sir Frankowi, Claire i całej rodzinie Williamsów za możliwość bycia częścią tej wspaniałej brytyjskiej marki - zakończył Savage.

W ciągu 43 lat pod wodzą Williamsów team odniósł zwycięstwa w 144 Grand Prix i 128 razy zdobył pole position. Wywalczył przy tym dziesięć tytułów dla najlepszego konstruktora oraz siedem mistrzostw kierowców. Przypomnijmy, że w zeszłym sezonie kierowcą Williamsa był Robert Kubica. Więcej o Formule 1 na f1wm.pl.

