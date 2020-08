Robert Kubica chce wrócić do F1! Musi pokonać dziewięciu rywali

Benoit zachęcił czytelników portalu blick.ch do typowania, których czterech kierowców widzą w stawce Formuły 1 w sezonie 2021. Dziennikarz podał, że zgodnie z jego informacjami o miejsca w dwóch zespołach walczy aż dziesięciu kierowców.

Media: 10 kierowców walczy o miejsca w nowym sezonie F1, w tym Robert Kubica

Teoretycznie wolne pozostają posady obu kierowców teamów Alfa Romeo Racing Orlen i Haasa. Możliwe, że pojawi się także jedno miejsce w Aston Martin Racing Point. Faworytem do tego ostatniego ma być Sebastian Vettel. Jeśli Niemiec nie przejdzie do zespołu zarządzanego przez Lawrence'a Strolla w miejsce jego syna - Lance'a albo Meksykanina Sergio Pereza, może skorzystać jeszcze z opcji powrotu do Red Bull Racing. Tam zastąpiłby Alexandra Albona.

Pozostali kierowcy, którzy mogą jeździć w F1 w przyszłym roku mają szanse głównie na fotele w Alfie Romeo albo Haasie. W przypadku obu zespołów jest szansa na kontrakt dla Roberta Kubicy, który aktualnie jest kierowcą rezerwowym Alfy Romeo Racing Orlen. Poza nim możliwymi kierowcami obu ekip są: Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen oraz kierowcy Formuły 2 - Robert Schwarztman i syn Michaela Schumachera, Mick.

Liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata kierowców obecnego sezonu F1 jest Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, który w przypadku utrzymania się na szczycie tabeli do końca wyrówna rekordową liczbę tytułów mistrzowskich wspomnianego Schumachera. Najbliższy wyścig F1 zaplanowano na weekend 29-30 sierpnia w Belgii na torze Spa-Franchorchamps.

