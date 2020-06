Helmut Marko, człowiek ze szklanym okiem, który wynegocjował start sezonu F1

Przez las wokół Nurburgringu przedzierał się ze swoim przyjacielem ze szkoły, Jochenem Rindtem. Obaj mieli fioła na punkcie samochodów i wyścigów. Potrafili szaleć po publicznych drogach dookoła Grazu z jedną tylko, nieformalną zasadą - nie można wyprzedzać na prostych, a wyłącznie w zakrętach. Wyścig Formuły 1 na Nurburgringu w 1961 r. zawrócił im w głowach. Wygrał Stirling Moss, a nie ich idol Wolfgang von Trips, ale obaj i tak wiedzieli, dokąd zmierzają. Dopięli swego, choć pewnie zmieniliby zdanie, gdyby wiedzieli, jak się to skończy. Rindt został jedynym pośmiertnym, mistrzem świata F1. Marko stracił oko i musiał wycofać się z wyścigów. Ale nie odszedł z F1. Jest doradcą w Red Bullu, gdzie odpowiada między innymi za program juniorki.

Jeśli to Marko, robię trzy głębokie wdechy

- Kiedy widziałem, że dzwoni do mnie Helmut, brałem trzy głębokie wdechy, mówiłem “halo” i odsuwałem telefon od ucha - opowiadał Daniel Ricciardo, który do F1 trafił właśnie przez taki program. - Postawił sprawę jasno, jeśli nie wygram w Formule Renault 3.5 ,mogę pożegnać się z dalszymi startami - przypominał Carlos Sainz jr. Danił Kvyat także miał trudne przejścia z Marko. Najpierw doczekał się awansu ze słabszego Toro Rosso do Red Bulla, a później kiedy nie spełniał pokładanych w nim nadziei, został zdegradowany. O wszystkim poinformował go telefonicznie Marko. - Akurat oglądałem serial, w domu w Moskwie. To nie była mila rozmowa - mówił na konferencji Kvyat. Traf chciał, że oglądał “Grę o tron”. Awansu doczekał się za to Pierre Gasly, który był na wakacjach na jachcie i przez dwa dni nie odbierał telefonu. Kiedy w końcu Marko się do niego dodzwonił, wskoczył z radości do basenu.

Max jest gotowy

Red Bull, jako pierwszy w Formule 1, miał pomysł na prowadzenie dwóch zespołów. W Red Bullu jeździli najlepsi kierowcy, a siostrzanym Toro Rosso mogli rozwijać się młodsi, utalentowani. Tych w programie Red Bulla nigdy nie brakowało. Helmut Marko był i jest dla nich szorstki i wymagający. Wie, że tylko Ci najlepsi mogą wytrzymać presję i osiągnąć sukcesy. To właśnie on przekonał szefa Red Bulla, Christiana Hornera, że 16-letni Max Verstappen jest gotowy na starty w lepszej ekipie. I to właśnie wtedy zdegradował Kvyata i wsadził młodego Holendra, do dużo lepszego samochodu. Verstappen zrewanżował się wygraną w debiucie, w GP Hiszpanii w 2016 roku.

Stres to część gry

Helmut Marko budzi postrach, bo jest małomówny, surowy i nie bawi się w sentymenty. Jeśli ktoś się nie sprawdza, mówi krótko - Do widzenia. Wielu kierowców boleśnie się o tym przekonało: Jean-Eric Vergne, Sébastien Buemi, Tonio Liuzzi, Jaime Alguersuar, Scott Speed, czy Brandon Hartley. To nie jest zabawa. To biznes. Albo się nadajesz albo nie. Taką zasadę wyznaje Marko, który podobno potrafi też żartować. Tyle, że na to, trzeba sobie zapracować. Na co zwraca uwagę, patrząc na młode talenty? - Na prędkość - odpowiada krótko. - Zwykle rozmawiam z nowymi kierowcami przez 20 minut. Tylko z Maxem rozmowa zajęła 1,5 godziny. Po prostu tak się potoczyła - opowiadal w wywiadzie dla F1 Insider. - Prowokujesz ich w czasie takich rozmów? - Na tym to polega. Chodzi też o stres. - nie owija w bawełnę.

Jak to wygląda? - Zapytał mnie, czy chcę jeździć w łatwiejszej serii, żeby się oswoić, czy chciałbym się spróbować w wyższej, trudniejszej? Chwilę się zawahałem i powiedzialem, że chcę rywalizować z najlepszymi - wspominał Alexander Albon w podcaście Beyond the grid. - Czy myślisz, że gdybyś odpowiedział inaczej, mógłbyś wypaść z programu? - Niewykluczone. To właśnie rodzaj psychologicznych gierek Helmuta - przyznał.

Kamień trafił prosto w oko

Posępnego wyrazu twarzy dodaje mu szklane oko. Swoje stracił podczas wyścigu F1 w 1972 roku. To była pechowa sytuacja. Kamień wystrzelił spod koła bolidu przed nim (jedni twierdzą, że to był samochód Emersona Fittipaldiego inni, że Ronniego Petersona). Marko jechał wtedy w nowym, niedopasowanym bolidzie, z którego wystawał znacznie wyżej niż w poprzednim. Wizjery nie były tak odporne na uderzenia, jak teraz. Kamień trafił prosto w oko, a Austriak zakończył karierę wyścigową, w której najdumniej prężą się puchary za wygranie LeMans24 w 1970 i 1971 roku. Mało kto wie, że do Francji udał się z podpisanym kontraktem z Ferrari na kolejny sezon. Po wypadku w GP Francji postawił na naukę i został doktorem prawa. - Kiedy się ścigasz, myślisz tylko o jednym. Nagle znalazłem się poza tym światem i musiałem poszukać czegoś innego - przyznał w Motorsport Magazine. Ale świat F1 szybko się o niego upomniał i Marko zaczął otrzymywać propozycje pracy w różnych zespołach. Wrócił do świata, który wciąż kochał.

Jest w nim do dzisiaj i każdy liczy się z jego zdaniem. Był idealną osobą do prowadzenia negocjacji. Austria świetnie poradziła sobie z epidemią koronawirusa, a to właśnie tam znajduje się siedziba firmy i tor należący do właściciela Red Bulla, Dietricha Mateschitza. Helmut Marko wynegocjował dwa kolejne weekendy wyścigowe właśnie w tym miejscu. W sytuacji, kiedy na różnych arenach sportowych w Europie może się pojawiać po maksimum kilkaset osób (z wyłączeniem polskiej Ekstraklasy), na Red Bull Ring przyjedzie dwa tysiące osób zaangażowanych w organizacje wyścigu i prowadzenie zespołów. Nie wiadomo, czy to by się udało, gdyby nie Helmut Marko.

