Formuła 1 zrywa z tradycją. Władze zdecydowały. "Zbyt duże ryzyko"

Władze Formuły 1 opracowały już 90-stronicową instrukcję zachowania w trakcie wyścigów. Mowa w niej o izolacji członków poszczególnych zespołów, rezerwacji hoteli na wyłączność, czy odprawach dla kierowców przez internet. Teraz skasowano dekorację na podium.

REKLAMA

Zobacz wideo "Życie kierowców F1 będzie wyglądało zupełnie inaczej. Powrót do gokartów"

- Nie możemy powtórzyć zwyczajów, jakie miały dotąd miejsce. Najważniejsze jest opanowanie sytuacji związanej z covid-19 - przyznaje dyrektor zarządzający F1 Ross Brawn. - Przeanalizowaliśmy wszystkie aspekty od przyjazdu do wyjazdu każdej z ekip, teraz pracujemy nad detalami - dodał.

"Od 2018 kierowcy otwierają 1,5 litrowe butelki Champagne Carbon"

Uznano, że radość na podium, połączona z obecnością hostess oraz oficjeli wręczających nagrody, a następnie feta w wykonaniu kierowców, wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem. - Pracujemy nad czymś innym, na polach startowych, po wyścigu. Jedną z opcji jest ustawienie samochodów w linii na torze i prezentacja kierowców przed ich bolidami - analizuje Brawn. Nie wspomniał nic o otwieraniu szampanów, ale ten element pewnie pozostanie, biorąc pod uwagę kontrakt reklamowy. Od 2018 kierowcy otwierają 1,5 litrowe butelki Champagne Carbon, z których każda kosztuje 3000 euro.

Feta po wyścigu w Meksyku w 2019 r.

- Cały czas zastanawiamy się, jak pokazać w telewizji i jak zorganizować na torze wręczanie pucharów - mówi Ross Brawn. Na pewno nie będzie także tradycyjnej parady kierowców przed wyścigami. Zamiast tego każdy z nich udzieli krótkiego wywiadu przed garażem swojego zespołu. - Jestem przekonany, że zorganizujemy wszystko to w sposób efektowny, tyle że nieco inaczej. Jak długo to wszystko potrwa? Nie wiadomo, ale na pewno do końca tego roku - podsumowuje.

Fetę z oblewaniem się szampanem zapoczątkował Amerykanin Dan Gurney, który w 1967 r. wygrał LeMans 24. Chciał na podium zrobić coś szalonego i kiedy wręczono mu butelkę szampana, zaczął oblewać ekipę Forda, stojącą pod podium.

Sezon Formuły 1 zacznie się w tym roku 5 lipca w Austrii. Na razie zaplanowano pierwszych 8 wyścigów. Z organizowania weekendu Formuły 1 w tym roku zrezygnowały ostatnio Azerbejdżan, Japonia i Singapur.

Przeczytaj też: