Rywale dali radę Robertowi Kubicy. Polak jeździł na testach DTM

Robert Kubica wziął udział w testach na Nurgburgring. Ostatniego dnia wykręcił swój najlepszy czas, tracąc zaledwie 0,4 sekundy do najlepszego Rene Rasta. Mógł sprawdzić, jak wygląda start lotny, pojeździć na mokrym torze, sprawdzić tempo kwalifikacyjne i na dystansie wyścigu. Z niczym nie miał problemów. - Nigdy dotąd nie ścigałem się na torze w samochodzie z dachem, gdzie zazwyczaj jest znacznie cieplej niż to, do czego przywykłem. Znaczne różnice dotyczą też ustawień samochodu, ale cały czas pracujemy nad tym i nad adaptacją się do tych nowych warunków - podsumował testy polski kierowca w Touringcartime.

- Najważniejsze jest to, by przejechać wiele okrążeń. To pomaga zrozumieć samochód i opony. Gdybym miał mu dać radę, powiedziałbym, że powinien poświęcić jak najwięcej czasu i pracy na to, by zrozumieć, dlaczego jest szybki albo i nie. Trzeba spędzić trochę czasu, by przeanalizować dane - mówi Rene Rast, obecny mistrz DTM, cytowany przez "Motorsport".

Za to Marco Wittmann, kolega Kubicy z DTM, powiedział: - Najważniejsze jest to, by zachować spokój. Widzieliśmy już wielu młodych kierowców, którzy świetnie zaczynali sezon. Jeżeli tak się jednak nie działo, to nakładali na siebie presję i starali się szybko wszystko naprawić. Jedną ze złotych zasad jest to, by nie nakładać na siebie presji. Inaczej zaczynasz przekraczać granice samochodu i masz problemy. Robert jest jednak doświadczony i myślę, że sobie z tym poradzi.

- Robert to wielkie nazwisko w Formule 1. Zgromadził wokół siebie dużą społeczność, to dobry facet. Tacy właśnie są fantastyczni dla DTM - powiedział szef niemieckiej serii Gerhard Berger.

Kubica po raz pierwszy zmierzy się na torze ze swoimi 15 rywalami 1 i 2 sierpnia na torze Spa w Belgii. Wszystkie wyścigi tego sezonu odbędą się podczas dwóch weekendów.