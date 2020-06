Pionierska operacja Michaela Schumachera przełożona. "Nigdy nie wróci do normalnego życia"

Internetowy portal dziennika "The Guardian" poinformował, że Michael Schumacher w najbliższym czasie nie podda się operacji. Niemiec miał spróbować nowatorskiego leczenia z wykorzystaniem komórek macierzystych, ale w planowanym rozpoczęciu leczenia przeszkodzi mu pandemia koronawirusa. Rodzina 51-latka odmówiła komentarza, ale wątpliwe, by zdecydowała się na wysłanie Schumachera do szpitala w tak trudnym czasie.

Schumacher w ciężkim stanie od siedmiu lat

Michael Schumacher w 2013 roku uległ fatalnemu wypadkowi podczas jazdy na nartach. Tuż po nim został wprowadzony w stan śpiączki, z której został wybudzony dopiero po pół roku. Od tamtej pory informacje dotyczące stanu jego zdrowia są pilnie strzeżone przez jego rodzinę. Wiadomo jednak, że jest on ciężki.

Według różnych przecieków 51-latek jest w stanie wykonywać drobne ruchy kończynami, ale nie wystarczą mu one do funkcjonowania. Dlatego właśnie zdecydowano się na wspomnianą operację z wykorzystaniem komórek macierzystych. To operacja ryzykowna, ingerująca w układ nerwowy. Pionierski zabieg ma polegać na pobraniu naczyń krwionośnych z serca pacjenta i przeszczepieniu ich do mózgu.

Teoria zakłada, że po udanej operacji Schumacher - przynajmniej w pewnym stopniu - odzyska sprawność i z czasem będzie mógł wrócić do normalności. Praktyka mówi jednak co innego, co pokazują słowa Nicoli Acciarego, włoskiego neurochirurga, który w rozmowie z "Contro Copertina" powiedział ostatnio: "Michael cierpi na zanik mięśni i osteoporozę. Ma także szereg zmian organicznych. Teoretycznie będzie w stanie stanąć na nogach, ale nigdy nie wróci do normalnego życia. Zmiany w strukturach mięśni są nieodwracalne. Skutków tak ciężkiego urazu mózgu nie da się odwrócić. W tej chwili to już inna osoba niż ta, którą wszyscy zapamiętali".

Komórki macierzyste wykorzystywane są m.in. w leczeniu nowotworów (np. białaczki). W ostatnich latach ich wykorzystanie przynosi coraz lepsze efekty. - W ciągu ostatnich 20 lat nauka poczyniła ogromne postępy w dziedzinie leczenia komórkami macierzystymi, ale nie zmienia to faktu, że o ludzkim mózgu wciąż wiemy mało. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie przyniesie rezultaty - dodaje Acciari.

