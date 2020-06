Oficjalnie: Trzy wyścigi Formuły 1 odwołane. Kibice mogą żałować lokalizacji

W tym sezonie kibice na pewno nie zobaczą wyścigów w Singapurze, Azerbejdżanie i Japonii. Ma to związek z pandemią koronawirusa i faktem, że organizatorzy nie byliby w stanie zdobyć funduszy na organizowanie imprezy. Tym bardziej że dwa z trzech wyścigów odbyłyby się na torach ulicznych. Kibice mogą jednak żałować, bo zawody w Singapurze czy Azerbejdżanie zawsze należały do widowiskowych. Nie tylko jeśli chodzi o samą rywalizację, ale także o umiejscowienie toru.

Jak wygląda kalendarz F1?

Formuła 1 rozpocznie rywalizację od dwóch wyścigów w Austrii, na początku lipca, następnie przeniesie się na Węgry i na kolejne dwa wyścigi do Wielkiej Brytanii.

Władze Formuły 1 pracują nad pozaeuropejskim kalendarzem, który powinniśmy poznać w lipcu. Do wyłonienia mistrza świata w gronie kierowców i konstruktorów potrzeba przynajmniej 8 wyścigów i ten scenariusz jest niezagrożony. Do wypłaty pełnej transzy z tytułu praw telewizyjnych potrzeba przynajmniej 15 startów. Szefowie F1 zrobią wszystko, by je przeprowadzić, nawet gdyby mieli zdublować weekendy w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tak jak zrobili to w Austrii i Wielkiej Brytanii.