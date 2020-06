Kubica wykręcił swój najlepszy czas! Polak poprawiał się z dnia na dzień

To były bardzo dobre testy Roberta Kubicy. Z dnia na dzień jeździł coraz pewniej i coraz szybciej. Ale nie same czasy okrążeń były najważniejsze. Chodziło o poznanie samochodu, zespołu, a nawet procedur w DTM. - Sam wjazd na pit stop różni się od Formuły 1, bo przecież nie siedzę na środku, a po lewej stronie - tłumaczył Kubica. To oczywiście szczegół, ale wyścigi składają się z takich szczegółów.

0,4 sekundy straty do Rene Rasta to bardzo obiecujący wynik. Zarówno dla Roberta Kubicy, jak i dla całego BMW, bo przecież Polak jeździ samochodem tej marki. Rast jest niezwykle doświadczonym kierowcą. Wygrywał 24-godzinne wyścigi na Spa, Nurburgringu i Daytonie. Został też mistrzem DTM w 2017 i 2019 roku.

Kubica przystosował się do innego środowiska

Polak szybko przystosował się do innego środowiska. Nie potrzebował zbyt wielu zmian w samochodzie. - Jedyne modyfikacje dotyczyły łopatki biegów oraz pokrętła odpowiedzialnego za balans hamulców. Poza tym nie potrzebowałem wielkich zmian - przyznał w wywiadzie dla Touringcartime. - Przystosowanie się nie jest łatwe, ponieważ przez 99 procent swojego życia ścigałem się w kartingu albo single seaterach. W DTM są inne warunki, bo to połączenie aut GT z aerodynamiką single seaterów, z dużym dociskiem.

Testy na Nurbugring dały Kubicy odpowiedzi na wiele pytań. Mógł sprawdzić, jak wygląda start lotny, pojeździć na mokrym torze, sprawdzić tempo kwalifikacyjne i na dystansie wyścigu. Z niczym nie miał problemów. - Nigdy dotąd nie ścigałem się na torze w samochodzie z dachem, gdzie zazwyczaj jest znacznie cieplej niż to, do czego przywykłem. Znaczne różnice dotyczą też ustawień samochodu, ale cały czas pracujemy nad tym i nad adaptacją się do tych nowych warunków - podsumował testy polski kierowca w Touringcartime.

Sezon serii DTM rozpocznie się w pierwszy weekend sierpnia na torze Spa w Belgii. Niestety trzy z pierwszych czterech wyścigów DTM pokrywają się z kalendarzem startów Formuły1, a przecież Kubica jest rezerwowym kierowcą zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Czeka go więc jeszcze decyzja, jak zaplanować ten sezon i kiedy oraz w jakiej serii będziemy mogli zobaczyć go na torze.

Wyniki z czterech dni testów

