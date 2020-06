Mocne tempo Roberta Kubicy. Polak pokazał klasę na mokrym torze

Najszybsze kółka kierowcy przejechali w przedpołudniowej sesji. Ferdinand von Habsburg jako pierwszy zszedł poniżej 1:19 i uzyskał 1:18:911 sek. Robert Kubica okazał się o 0,7 sek. wolniejszy, przejeżdżając okrążenie w 1:19:641 sek. Po południu Robertowi Kubicy dopisało szczęście. Spadł deszcz i dla Polaka była to pierwsza okazja, żeby sprawdzić i wyczuć samochód oraz opony Hankooka w takich warunkach. W trudniejszych warunkach radził sobie bardzo dobrze. Przez 20 minut był najszybszym kierowcą na torze, ostatecznie uzyskując czwarty czas dnia, na deszczowych oponach. Po drugim dniu testów Kubica wziął udział w sesji na potrzeby serii DTM.

Dobre wiadomości dla Kubicy

Według Gerharda Bergera, szefa serii DTM, BMW odrobiło pracę domową w trakcie zimowej przerwy: - Patrząc na to, co dzieje się na torze i jakie czasy notują poszczególne ekipy, uważam, że BMW jest na podobnym poziomie, co Audi, które dominowało w zeszłym sezonie. To z kolei powinno oznaczać, że kibice zobaczą dobre wyścigi - podsumował kolejny dzień testów były kierowca F1 w barwach min. Benettona, Ferrari i McLarena.

Nowe testy na covid-19

DTM chwali się też prowadzeniem innowacyjnych testów na covid-19. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń albo objawów, członkowie ekipy muszą poddać się testowi, który stwierdza obecność przeciwciał. Różnica polega na tym, że test rozróżnia przeciwciała wytworzone niedawno od tych, które są częścią pamięci immunologicznej. Wynik znany jest po zaledwie ośmiu minutach.

W czwartek ostatni dzień testów na Nurburgringu. Początek sezonu zaplanowano na 1-2 sierpnia, na torze Spa. Wcześniej Polaka czekają obowiązki w zespole Alfa Romeo Racing Orlen, gdzie pełni rolę kierowcy rezerwowego. Formuła 1 rozpocznie rywalizację w pierwszy weekend lipca w Austrii, na Red Bull Ringu.

