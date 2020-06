Świetny wyjazd Roberta Kubicy! Prowadził przez kilkanaście minut

W środę rano poprawił swój najlepszy czas testów, wykręcając 1:19.641, co pozwoliło mu zająć 7. miejsce w stawce dziesięciu zawodników. Jego strata do najszybszych była jednak większa niż we wtorek - do Ferdinanda Zvonimira von Habsburga stracił ponad 0,7 sekundy. Do najszybszego BMW M4 DTM, którym rywalizować będzie Kubica w nadchodzącym sezonie, stracił blisko 0,6 sekundy. Kierowcy do jazdy wrócili po godzinie 14.

Kubica świetny na popołudniowych testach

No i tutaj Robert Kubica pokazuje się ze znakomitej strony. Do zakończenia jazd pozostało jeszcze trochę czasu, ale Polak znakomicie radzi sobie w trudnych warunkach, bo tor cały czas schnie po opadach deszczu. Po wyjeździe na slickach Kubica uzyskał czas 1:21.159 i przez kilkanaście minut prowadził.

Później wyprzedzili go jednak Rockenfeller i Muller, którzy jechali po bardziej suchym torze.

AKTUALIZACJA:

Tak też się dzieje. Robert Kubica poprawia swój czas. Pojechał 1:20.525, ale niestety nie oznacza to poprawy pozycji. Przed Polaka wskoczył Jonathan Aberdein, który uzyskał czas 1:20.052 i Polak jest w tej chwili czwarty.