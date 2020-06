Robert Kubica na TikToku! Pierwszy filmik przy muzyce słynnego rapera [WIDEO]

Na oficjalnym profilu niemieckiej serii DTM pojawiło się nagranie z Robertem Kubicą. Polski kierowca prezentuje się na nim w kombinezonie. Następnie pstryka palcami, po czym pokazuje się także w kasku. Wszystko dzieje się do słów piosenki "Nonstop" Drake'a.

Kubica tym samym wziął udział w challenge'u #FlipTheSwitch, polegającym na tym, że do słów "Look, I just flipped a switch", zmienia się strój. Całość jest tak zmontowana, aby nie było widać przebierania się przez biorących udział w wyzwaniu.

Robert Kubica powrócił na tor po przerwie związanej z epidemią koronawirusa, która wstrzymała możliwość rozpoczęcia sezonu Formuły 1 i DTM. Ta druga seria w poniedziałkowy poranek rozpoczęła czterodniowe testy na torze Nuerburgring. Kubica jest jedynym kierowcą ORLEN Team ART, który bierze udział w testach na Nuerburgring. Dzięki temu będzie miał do dyspozycji wszystkie cztery dni jazdy. Testy odbywają się przy najwyższych standardach bezpieczeństwa. Ekipy w alei serwisowej pracują w maseczkach, a także w osobnych garażach, które są od siebie odpowiednio oddzielone.

