Robert Kubica 0,464 za najszybszym kierowcą! Jest wideo z przejazdu Polaka [WIDEO]

dziwnyglon pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Ja prdl, kiedy to się wreszcie skończy?! Nie mam nic przeciwko Kubicy jako człowiekowi, no ale na litość wszelaką, o ile dobrze pamiętam (ale kibicem niczego nie jestem), to facet od ok. 2006 żadnych spektakularnych sukcesów nie miał! Mnie tak samo denerwuje narodowe brandzlowanie skoczkami i Lewandowskim, no ale co by nie mówić, oni sukcesy odnoszą. Kubica za to jest teraz znany głównie z tego, że jest znany. No i z JP2 na kasku, co w sumie wiele tłumaczy, zwłaszcza ten Orlen...