Michael Schumacher ma przejść bardzo ryzykowaną operację. Lekarze o stanie zdrowia: To teraz inna osoba

Michael Schumacher w 2013 roku uległ fatalnemu wypadkowi, podczas jazdy na nartach. Tuż po nim został wprowadzony w stan śpiączki, z której wybudził się dopiero po pół roku. Od tamtej pory informacje dotyczące stanu jego zdrowia są pilnie strzeżone przez jego rodzinę. Wiadomo jednak, że jest on ciężki.

Schumacher przejdzie ryzykowną operację. Rezultaty? Trudne do przewidzenia

Dokładnie nie wiadomo, w jakim stanie obecnie jest Schumacher. Wiadomo tylko tyle, że jest to stan ciężki. Według różnych przecieków 51-latek jest w stanie wykonywać drobne ruchy kończynami, ale nie wystarczą mu one do funkcjonowania. Dlatego podjęto decyzję o przeprowadzeniu ryzykownej operacji układu nerwowego mężczyzny, do których wykorzystane zostaną komórki macierzyste.

Na temat planowanej operacji w rozmowie z "Contro Copertina" wypowiedział się Nicola Acciari, włoski neurochirurg. - Michael cierpi na zanik mięśni i osteoporozę. Ma także szereg zmian organicznych. Teoretycznie będzie w stanie stanąć na nogach, ale nigdy nie wróci do normalnego życia. Zmiany w strukturach mięśni są nieodwracalne - przyznał Acciari. - Skutków tak ciężkiego urazu mózgu nie da się odwrócić. W tej chwili to już inna osoba niż ta, którą wszyscy zapamiętali - dodał.

Ze słów Acciarego wynika, że nawet wspomniana ryzykowana operacja z wykorzystaniem komórek macierzysztych może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. - W ciągu ostatnich 20 lat nauka poczyniła ogromne postępy w dziedzinie leczenia komórkami macierzystymi, ale nie zmienia to faktu, że o ludzkim mózgu wciąż wiemy mało. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie rezultaty da operacja.

Schumacherowie, historia znikania

Niemal siedem lat temu Michael Schumacher upadł na nartach we Francji, uderzył głową w głaz i przepadł za murem tajemnic. Nie ma od dawna żadnych oficjalnych informacji o jego zdrowiu. A publikowanie nieoficjalnych grozi pozwem od rodziny Schumacherów. Prawnik Michaela już stracił rachubę, ile razy pozywał media za pisanie o stanie zdrowia mistrza. Co dziś wiadomo o stanie zdrowia legendy Ferrari? Polecamy tekst Pawła Wilkowicza.

