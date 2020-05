Oto jak Sebastian Vettel stracił miejsce w Ferrari. Deklasacja!

To będzie ostatni sezon Sebastiana Vettela w Ferrari. Czterokrotny mistrz świata odejdzie z zespołu z Maranello, ponieważ Włosi stawiają na Charlesa Leclerca. Co takiego sprawiło, że zrezygnowali z Vettela? I jak to się stało, że po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Ferrari, Leclerc przekonał do siebie szefów zespołu na tyle, że podpisali z nim kontrakt na 5 lat? O tym opowiada Michał Gąsiorowski.

Fot. Francisco Seco / AP