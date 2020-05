Felipe Massa widział Michaela Schumachera. "Sytuacja jest skomplikowana"

Michael Schumacher w 2013 roku uległ fatalnemu wypadkowi, podczas jazdy na nartach. Tuż po niej został wprowadzony w stan śpiączki, z której wybudził się dopiero po pół roku. Od tamtej pory informacje dotyczące stanu jego zdrowia są pilnie strzeżone przez jego rodzinę. W ostatnich dniach siedmiokrotnego mistrza świata odwiedził Felipe Massa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubica: Lubię wyzwania. DTM to poziom zbliżony do F1

- Wiem, w jakim stanie jest obecnie Schumacher - powiedział Massa, cytowany przez "Fox Sports". - Zawsze byliśmy w bliskich relacjach. Sądzę, że obecnie najważniejszy jest fakt, że jego sytuacja nie jest łatwa. To dla niego trudny okres, ale musimy go wspierać, tak samo jak jego rodzinę. Oni nie chcą ujawniać żadnych informacji. Kim ja jestem, żeby to robić - dodał wicemistrz świata Formuły 1 z 2008 roku.

Schumacherowie, historia znikania

Niemal sześć lat temu Michael Schumacher upadł na nartach we Francji, uderzył głową w głaz i przepadł za murem tajemnic. Nie ma od dawna żadnych oficjalnych informacji o jego zdrowiu. A publikowanie nieoficjalnych grozi pozwem od rodziny Schumacherów. Prawnik Michaela już stracił rachubę, ile razy pozywał media za pisanie o stanie zdrowia mistrza. Co dziś wiadomo o stanie zdrowia legendy Ferrari? Polecamy tekst Pawła Wilkowicza.

Przeczytaj także: