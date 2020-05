Wielki powrót do Formuły 1 stanie się faktem? "Przeszedł odmianę. Jest gotowy"

Fernando Alonso uważany jest za faworyta do uzupełnienia wakatu po Danielu Ricciardo, który od 2021 roku zamieni Renault na McLarena. Według gazety Bild, Alonso porozumiał się już z francuskim producentem, natomiast Marca podaje, że plany 38-latka wspiera Liberty Media, które przed rokiem próbowało stworzyć mu grunt pod starty dla Red Bulla.

- Alonso jest w trakcie rozmów, by zostać kierowcą Renault - czytamy w raporcie gazety Marca. - Renault potrzebuje dużego nazwiska, by utrzymać na powierzchni swój ambitny projekt. Wierzą, że Alonso jest ich najlepszą opcją, by pójść naprzód - dodali dziennikarze hiszpańskiej gazety.

Plotki podsyca także Flavio Briatore, który w przeszłości był szefem Alonso, gdy ten zdobywał mistrzowskiego tytuły w Renault. - Fernando jest zmotywowany. Ta roczna przerwa dobrze mu zrobiła, przeszedł odmianę. Jest teraz spokojniejszy i gotowy do powrotu do F1 - podkreślił Briatore w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

