Charles Leclerc był tak zaaferowany, że zapomniał o swojej dziewczynie. Wpadła na genialny pomysł [WIDEO]

Charles Leclerc był tak zaaferowany ściganiem w wirtualnym symulatorze, że nie usłyszał, jak jego dziewczyna próbuje się dostać do mieszkania. Ta wpadła na genialny pomysł. Wykupiła subskrypcję na Twitchu, by na czacie napisać wiadomość do swojego chłopaka.

REKLAMA

Instagram